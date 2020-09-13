شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفوز على الإنتاج الحربي.. ويؤجل حسم الأهلي للقب الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز نادي الزمالك على فريق الإنتاج الحربي بهدف مقابل لاشئ في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة 27 من مباريات الدوري المصري.، على ملعب استاد القاهرة.

وأحرز هدف الزمالك اللاعب مصطفى محمد في الدقيقة 63 من الشوط الثاني، ليتقدم الفريق بالهدف الأول ويحاول أن يعزز تقدمه باللقاء، ولكن دون جدوى، فيما سعى الإنتاج الحربي بقيادة المدير الفني مختار مختار أن يدرك التعادل ولكن لم يستطع ذلك، لينتهي اللقاء بفوز الزمالك بهدف مقابل لاشئ.

وبهذه النتيجة، يرتفع الزمالك رصيده إلى 55 نقطة في المركز الثاني، خلف النادي الأهلي المتصدر برصيد 71، فيما بقى الإنتاج الحربي في المركز التاسع برصيد 30 نقطة.

وبفوز نادي الزمالك بهذا اللقاء يتأجل حسم لقب الدوري للنادي الأهلي للقاء الفريق الأحمر أمام نادي الاتحاد السكندري، وفي حالة فوز النادي الأهلي باللقاء فسيتوج رسميًا بلقب الدوري لهذا العام.