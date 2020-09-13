شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يسعى لخطف «مبابي» قبل ريـال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية إن نادي برشلونة سيدخل على خط الفرق التي ترغب في الحصول على اللاعب كليان مبابي، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة يسعى للحصول على مبابي لتعويض رحيل ليونيل ميسي المحتمل الموسم المقبل خاصة بعد نهاية عقده، وإمكانية عدم تجديده العقد مرة أخرى.

وأوضحت الصحيفة أنه بذلك سيدخل النادي الكتالوني صراعًا كبيرًا مع فريق ريال مدريد في الميركاتو العام المقبل، حيث يأمل كل من الفريقين في الحصول على جوهرة النادي الفرنسي.

وأكدت «موندو ديبورتيفو» أن مسؤولي برشلونة يرون أن «مبابي» سيكون بديلًا رفيع المستوى لـ«ميسي»، ويستطيع سد الفراغ الذي سيتركه قائد برشلونة حال رحيله عن كامب نو.