إدينيلسون يقترب من الاتحاد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبدى لاعب وسط إنترناسيونال البرازيلي، إدينيلسون دوس سانتوس موافقته على تمثيل فريق الاتحاد، معلنا رغبته في مغادرة ناديه وبدء تجربة احترافية جديدة بالدوري السعودي للمحترفين. ومن المنتظر أن تتقدم إدارة الاتحاد خلال اليومين المقبلين بعرض رسمي لمثيلتها في البرازيل. ولعب إدينيلسون (29 عاما) خلال منافسات الموسم الماضي 8 مباريات مع إنترناسيونال في الدوري البرازيلي و5 مواجهات في كأس ليبرتادوريس سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفا واحدا.

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