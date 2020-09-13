إدينيلسون يقترب من الاتحاد

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ومن المنتظر أن تتقدم إدارة الاتحاد خلال اليومين المقبلين بعرض رسمي لمثيلتها في البرازيل.
ولعب إدينيلسون (29 عاما) خلال منافسات الموسم الماضي 8 مباريات مع إنترناسيونال في الدوري البرازيلي و5 مواجهات في كأس ليبرتادوريس سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفا واحدا.
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