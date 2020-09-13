شكرا لقرائتكم خبر مدرب الهلال: سنكمل قصة نجاحنا رغم كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبدى المدير الفني لفريق الهلال، الروماني رازفان لوشيسكو، ثقته في قدرة فريقه على تقديم المنتظر منه خلال دوري أبطال آسيا الذي يقام بنظام التجمع في دولة واحدة بدءا من الجولة الثالثة، على الرغم من ظهور 5 حالات إصابة بفيروس كورونا في صفوف اللاعبين.

وقال لوشيسكو خلال المؤتمر الصحفي أمس، والذي عقد للحديث عن مباراة الهلال وباختاكور الأوزبكي اليوم «سنكمل قصة النجاح، وهذه مرحلة مهمة من مراحل استمرار تحقيق الطموحات التي نسعى لها».

وتابع المدرب الذي قاد الفريق للقب الآسيوي في النسخة الماضية «واجهنا تحديات صعبة للغاية، لكن دائما ما يكون الهلال جاهزا مهما كانت الظروف والمتغيرات، وفوزنا بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين سيعطينا الدافع والحماس لتقديم الأفضل في البطولة الآسيوية».

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وعن تأثر الفريق بغياب اللاعبين المصابين بفيروس كورونا، قال لوشيسكو «نملك مجموعة رائعة يمكنني الاعتماد عليها، ونحن نواصل تدريباتنا بشكل طبيعي، ونثق في قدرات جميع اللاعبين الذين سيقتحمون التشكيلة، وإصابة بعض اللاعبين بكورونا لا يجب أن تثير مخاوفنا، ويجب التعامل مع الأمر بحكمة وهدوء، وهذه الغيابات لن تغير من خططنا، خاصة وأننا نحمل لقب البطولة الذي نسعى للمحافظة عليه».

من جهته أكد الحارس عبدالله المعيوف أنه متأكد من ظهور الفريق بصورة جيدة، وتقديم مستوى يليق ببطل آسيا.

وقال «نحن جاهزون لمباراة الغد، ونطمح للظهور بأفضل صورة تليق بالنادي»، وأتم «الهلال منظومة متكاملة، وبإذن الله سنحقق نتيجة إيجابية».