شكرا لقرائتكم خبر من أجل الاحتفاظ باللقب الآسيوي.. الهلال يحارب كورونا والإرهاق والضغط النفسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعد توقف لفترة زادت عن 4 أشهر بسبب انتشار جائحة كورونا، يستأنف دوري أبطال آسيا من جديد وبشكل جديد، حيث تستضيف العاصمة القطرية الدوحة بدءا من اليوم، المباريات المتبقية من دور المجموعات انطلاقا من الجولة الثالثة بنظام التجمع الذي أقره الاتحاد القاري.

ويشارك في البطولة 4 فرق سعودية هي الهلال حامل اللقب والنصر والأهلي والتعاون ضمن 4 مجموعات مختلفة، حيث يلعب الهلال ضمن المجموعة الثانية، والأهلي في الأولى والنصر في الرابعة والتعاون في الثالثة.

ويدشن الهلال والأهلي مشوارهما اليوم في البطولة، حيث يواجه الهلال على استاد خليفة الدولي نظيره باختاكور الأوزبكي في لقاء صدارة المجموعة الثانية، فيما يلتقي في المباراة الثانية اليوم أيضا، شهر خودرو الإيراني مع شباب الأهلي دبي.

أما الأهلي فيواجه اليوم على استاد الجنوب، فريق الشرطة العراقي.

ويتقاسم الهلال المتوج مؤخرا بطلا لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، صدارة مجموعته مع باختاكور (6 نقاط لكل منهما)، إلا أن الأخير يتصدر بفارق الأهداف، فيما يتصدر الأهلي مجموعته برصيد 4 نقاط بعد انسحاب الوحدة الإماراتي.

ويعاني كل من الهلال والأهلي ضغوطا نفسية وظروفا صعبة، فكلاهما تعرض للإرهاق جراء المباريات المتلاحقة بالدوري المحلي قبل اختتامه الأسبوع الماضي، كما أن كورونا ستحرم الهلال من جهود 5 من لاعبيه، فيما يفتقد الأهلي عناصر مهمة بداعي الإصابة والغياب القسري أو المفتعل.

نتائج مباريات المجموعة الأولى (الأهلي)

الجولة الأولى

تعادل الشرطة والاستقلال 1-1

تعادل الوحدة والأهلي 1-1

الجولة الثانية

فوز الوحدة على الشرطة 1-0

فوز الأهلي على الاستقلال 2-1

ترتيب فرق المجموعة الأولى

1- الأهلي: 4 نقاط

2- الوحدة: 4 نقاط

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3- الشرطة:1

4- استقلال طهران: 0

نتائج المجموعة الثانية (الهلال)

الجولة الأولى

فوز الهلال على شهر خودرو 2-0

فوز باختاكور على شباب الأهلي 2-1

الجولة الثانية

فوز الهلال على شباب الأهلي 2-1

فوز باختاكور على شهر خودرو 3-0

ترتيب فرق المجموعة الثانية

1- باختاكور: 6 نقاط

2- الهلال: 6 نقاط

3- شباب الأهلي: 0

4- شهر خودرو: 0

أوضاع مجموعة الهلال

يعيش الهلال استقرارا فنيا وإداريا بوجود فهد بن نافل في رئاسة النادي ورازفان لوشيسكو مديرا فنيا

بعد تتويج الهلال بكأس دوري أبطال آسيا، استعاد لقب دوري المحترفين السعودي ووصل إلى ما قبل نهائي كأس الملك.

حرم ظهور نتائج إيجابية لفحص كورونا 5 لاعبين عن الهلال هم محمد الواكد وسلمان الفرج ومحمد البريك وصالح الشهري وحمد العبدان.

تمسك باختاكور بمديره الفني شوتا أرفيلادزه الأوزبكي

يدرب شهر خودرو مهدي رحمتي، فيما يدرب شباب الأهلي دبي الإسباني جيرارد زاراغوسا.

شهدت المجموعة تسجيل 11 هدفا في 4 مباريات بمعدل 2.75 هدف في المباراة الواحدة

فريق باختاكور الأكثر تسجيلا بمجموع 5 أهداف، بينما لم يسجل لاعبو شهر خودرو أي هدف.

مهاجم الهلال، الفرنسي بافيتيمبي غوميز الأكثر زيارة للشباك بثلاثة أهداف.

لم يحصل الهلال على أي بطاقة من البطاقات الصفراء التسع التي ظهرت في الجولتين الأولى والثانية، 5 منها لباختاكور.

أوضاع مجموعة الأهلي