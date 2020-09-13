الأهلي يبحث عن بدائل للهاربين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت إدارة الأهلي تحركاتها لإتمام تعاقدات أجنبية جديدة كبدلاء للاعبين الذين رفضوا العودة للفريق، وهم ديجانيني تفاريس ويوسف بلايلي وسوزا.

من نحية ثانية، قال الطبيب الجديد للنادي، محمد شعبين إنه بعد وصوله، وجد أمامه 14 لاعبا مصابا يحتاجون إلى تأهيل وإعادة تقوية.

وعن سبب تأخر بعض اللاعبين في الاستشفاء قال»هناك عدة أسباب أبرزها عدم الالتزام بالبرنامج التأهيلي إضافة إلى فترة التوقف وإغلاق العيادات بسبب كورونا وضغط المباريات».