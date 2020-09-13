الأهلي يبحث عن بدائل للهاربين

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من نحية ثانية، قال الطبيب الجديد للنادي، محمد شعبين إنه بعد وصوله، وجد أمامه 14 لاعبا مصابا يحتاجون إلى تأهيل وإعادة تقوية.
وعن سبب تأخر بعض اللاعبين في الاستشفاء قال»هناك عدة أسباب أبرزها عدم الالتزام بالبرنامج التأهيلي إضافة إلى فترة التوقف وإغلاق العيادات بسبب كورونا وضغط المباريات».
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