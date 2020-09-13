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الأهلي يبحث عن بدائل للهاربين

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- بواسطة أيمن الوشواش - بدأت إدارة الأهلي تحركاتها لإتمام تعاقدات أجنبية جديدة كبدلاء للاعبين الذين رفضوا العودة للفريق، وهم ديجانيني تفاريس ويوسف بلايلي وسوزا.

من نحية ثانية، قال الطبيب الجديد للنادي، محمد شعبين إنه بعد وصوله، وجد أمامه 14 لاعبا مصابا يحتاجون إلى تأهيل وإعادة تقوية.

وعن سبب تأخر بعض اللاعبين في الاستشفاء قال»هناك عدة أسباب أبرزها عدم الالتزام بالبرنامج التأهيلي إضافة إلى فترة التوقف وإغلاق العيادات بسبب وضغط المباريات».

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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