شكرا لقرائتكم خبر مدرب الأهلي: إيماننا بحظوظنا ينسينا مشاكلنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شدد المدير الفني لفريق الأهلي، الصربي فلادان ميلويفيتش، على إيمانه بحظوظ فريقه في دوري أبطال آسيا، مشيرا إلى سعيه لحصد النقاط الثلاث من مباراة الشرطة العراقي اليوم ضمن منافسات دور المجموعات.

وقال فلادان ميلويفيتش في المؤتمر الصحفي أمس «لقد عانينا الكثير من المشاكل في الفترة الماضية، ونعترف بتذبذب مستوانا في الدوري، لكن ذلك أصبح ماضيا لا نفكر فيه، فقط نركز في المباريات المقبلة بدءا من مواجهة الشرطة العراقي اليوم، فنحن مؤمنون بحظوظنا في البطولة».

وعن استعدادات فريقه للبطولة، قال «استعددنا جيدا، ونسعى للانتصارات وإسعاد جماهيرنا رغم البرنامج المزدحم والمباريات المتتالية في دوري أبطال آسيا، لكن سنتعامل مع كل مباراة بصورة مختلفة».

وأبدى فلادان حزنه لفقده أحد أهم العناصر وهو المحترف البوسني ساريتش الذي أصيب بقطع في الرباط الصليبي خلال المباراة الأخيرة بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أمام الرائد.

من جهته أكد مهاجم الفريق وهدافه السوري عمر السومة أنه رغم الغيابات إلا أن جميع اللاعبين الموجودين مصممون على الفوز وتحقيق التأهل.

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وقال في المؤتمر الصحفي «ندخل مباراة الشرطة بمعنويات عالية وهدفنا الأول والأخير الفوز والوصول لمراحل متقدمة في دوري أبطال آسيا، لدينا عدد من الغيابات، وخسرنا خدمات عنصر مهم في الفريق هو ألفيس ساريتش للإصابة».

وواصل «لكن من يوجدون هنا على قدر التحدي وقادرون على التعويض وتقديم الواجب المطلوب داخل الملعب، ومصممون على الفوز ومواصلة مسيرتنا نحو الأدوار القادمة».

على الطرف الآخر قال مدرب الشرطة العراقي عبدالغني شهد «كرة القدم لا تعترف بالتاريخ وكل النتائج واردة ونسعى لتحقيق الانتصار والتأهل للدور الثاني».

فيما أكد لاعب الشرطة الذي سبق له الاحتراف بالأهلي، سعد الأمير، أنه يتطلع لمواجهة زملائه السابقين وتمنى أن تفيد خبرته فريقه في هزيمة الأهلي.

ووجه سعد الأمير أثناء حديثه رسالة خاصة لجماهير الأهلي قائلا «ثقوا بأن الموسم المقبل سيكون أفضل للأهلي بإذن الله».