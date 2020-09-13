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جدة - عمرو شويل ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الزمالك ضد الإنتاج الحربي

ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الزمالك ضد الإنتاج الحربي حيث واصل الأهلى تصدره لجدول ترتيب الدوري برصيد 71 نقطة بينما حافظ الزمالك على الوصافة برصيد 55 نقطة بعد الفوز على الإنتاج الحربي.





حقق فريق الزمالك الفوز علي نظيره الإنتاج الحربي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 27 للدورى.

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ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الزمالك ضد الإنتاج الحربي

ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الزمالك ضد الإنتاج الحربي حيث أحرز هدف اللقاء الوحيد مصطفى محمد في الدقيقة 63 من عمر المباراة ليرتفع رصيد الزمالك للنقطة 55 في المركز الثانى بجدول الترتيب بعدما لعب 27 مباراة فاز فى 16 وتعادل فى 7 وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبوه 37هدفاً وتلقت شباكه 20 هدفاً، علماً بأنه سيتم خصم ثلاث نقاط من الفارس الأبيض بنهاية الموسم بعد عدم حضوره لمباراة القمة مع الاهلى في الدور الأول للمسابقة.

ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الزمالك ضد الإنتاج الحربي



ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الزمالك ضد الإنتاج الحربي حيث فى المقابل، الإنتاج الحربى يتجمد رصيده عند 30 نقطة بعدما لعب 26 مباراة فاز في 7 وتعادل في 9 وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبوه 22 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً ومازالت لديه مباراة مؤجلة مع نادى مصر.