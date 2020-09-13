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جدة - عمرو شويل موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري المصري



يلتقي الزمالك في المباراة القادمة من الدوري المصري بنظيره زهرة الجنوب فريق أسوان في قمة مرتقبة نظرا لتحسن فريق اسوان مؤخرا على مستوى النتائج والأداء

موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري المصري



ولم يتحدد بعد موعد المباراة لكن من المقرر ان يتم الكشف عنها خلال ساعات قليلة وستكون بنهاية الأسبوع الجاري

موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري المصري



خطف فريق الزمالك الفوز علي نظيره الإنتاج الحربي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 27 للدورى، أحرز هدف اللقاء الوحيد مصطفى محمد في الدقيقة 63 من عمر المباراة.

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بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 55 في المركز الثانى بجدول الترتيب بعدما لعب 27 مباراة فاز فى 16 وتعادل فى 7 وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبوه 37هدفاً وتلقت شباكه 20 هدفاً، علماً بأنه سيتم خصم ثلاث نقاط من الفارس الأبيض بنهاية الموسم بعد عدم حضوره لمباراة القمة مع الاهلى في الدور الأول للمسابقة.

فيما يتجمد رصيد الإنتاج الحربى عند 30 نقطة بعدما لعب 26 مباراة فاز في 7 وتعادل في 9 وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبوه 22 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً ومازالت لديه مباراة مؤجلة مع نادى مصر.