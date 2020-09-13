شكرا لقرائتكم الزمالك يفوز على الإنتاحج الحربى بهدف مصطفى محمد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق فريق الزمالك الفوز على نظيره الإنتاج الحربى بهدف نظيف فى المباراة التى جمعتهما اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 27 للدورى، أحرز هدف اللقاء الوحيد مصطفى محمد فى الدقيقة 63 من عمر المباراة ليرتفع رصيد الزمالك للنقطة 55 فى المركز الثانى بجدول الترتيب بعدما لعب 27 مباراة فاز فى 16 وتعادل فى 7 وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبوه 37هدفاً وتلقت شباكه 20 هدفاً، علماً بأنه سيتم خصم ثلاث نقاط من الفارس الأبيض بنهاية الموسم بعد عدم حضوره لمباراة القمة مع الأهلى فى الدور الأول للمسابقة.

وفى المقابل، الإنتاج الحربى يتجمد رصيده عند 30 نقطة بعدما لعب 26 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى 9 وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبوه 22 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً ومازالت لديه مباراة مؤجلة مع نادى مصر.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك والإنتاج الحربى بالتعادل السلبى بين الفريقين فى المباراة المقامة حاليا ضمن مباريات الجولة الـ 27 للدورى، على استاد القاهرة.

جاءت احداث الشوط الأول هادئة ومستوى متواضع من الفريقين، ولم تكن هناك أى خطورة تذكر على مرمى جنش وعامر عامر الا بعض الكرات العشوائية.

بدأ اللقاء بحماس من لاعبى الانتاج الحربي، الا أن لاعبى الزمالك سيطروا على وسط الملعب سريعا وبدأت تظهر خطورة هجومية على مرمى الانتاج، وكاد محمود جنش حارس مرمى الزمالك أن يتسبب فى دخول مرماه هدفا بعدما تأخر فى تسديد الكرة العائدة من اسلام جابر، لتصل إلى محمد فييرا ولكنه يسددها اعلى المرمى الخالي، لتستمر النتيجة التعادل السلبى بعد مرور 15 دقيقة.

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هدأ أداء الفريقين وانحصر اللعب فى وسط الملعب دون أى هجمات خطرة على مرمى الفريقين، ليستمر التعادل السلبى اداءا ونتيجة، ويستمر الهدوء حتى نهاية الشوط الأول الذى ينتهى بالتعادل السلبي.

بدأ الزمالك الشوط الثانى بضغط هجومى املا فى احراز هدف وهو ما تحقق من خلال رأسية مصطفى محمد التى وضعها على يمين عامر عامر حارس مرمى الإنتاج معلنا تقدم الزمالك بهدف نظيف فى الدقيقة 63 من عمر المباراة، وحاول لاعبو الإنتاج احراز هدف التعادل من خلال الاعتماد على الهجمات المرتدة وسرعة محمد فييرا، الا أن دفاع الزمالك كان لهجمات العجلات الحربية بالمرصاد.

نجح الزمالك فى الحفاظ على تقدمه على فريق الإنتاج الحربى بهدف نظيف بعد مرور 75 دقيقة، من عمر مباراة الفريقين المقامة حاليا على استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الـ 27 للدورى، حيث تقدم للزمالك مصطفى محمد فى الدقيقة 63 من عمر المباراة، من الهجمة الوحيدة الخطيرة فى المباراة.