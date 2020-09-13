شكرا لقرائتكم أمير عبدالعزيز: نسعى لحسم المركز الثاني في الدوري قبل مواجهة ‏الرجاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أمير عبدالعزيز، مدرب فريق الكرة بنادي الزمالك، إن الفريق يعاني ‏بشدة من ضغط المباريات وكم الاصابات التي ضربت صفوف الفريق ‏بسبب تلاحم المنافسات.‏

وأضاف عبدالعزيز في تصريحات لقناة نادي الزمالك:"أشركنا أحمد سيد ‏زيزو لقدرته على عمل المساندة الدفاعية مع طارق حامد".‏

وواصل: "نريد حسم المركز الثاني في الدوري قبل مباراة الوداد المغربي ‏في نصف نهائي دوري الأبطال من أجل اراحة اللاعبين".‏

وأتم تصريحاته مؤكدً أن الزمالك حسم ثلاث نقاط ثمينة للغاية في ‏مشواره نحو حسم المركز الثاني وضمان المشاركة في دوري الأبطال ‏بالنسخة الجارية.‏

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وزاد المدرب العام فى الزمالك قائلا نلعب فى ظروف صعبة بسبب ضغط المباريات واصابات كثيرة ونلعب مباراة كل 3 ايام مباراة ونحاول الاستفادة من جميع اللاعبين المتوفرين لدينا خلال الوقت الحالى,.

وتابع نفكر مع كارتيرون على توظيف اللاعبين لسد العجز والغيابات ، وحاولنا استغلال امام عاشور واسلام جابر دفاعيا وهجوميا ، ونحاول حسم الوصافة قبل مواجهة الرجاء ونعمل على قدر الامكانيات ، وهدفنا هو الفوز دورى ابطال افريقيا.

وكشف أمير عبدالعزيز، مدرب فريق الكرة بنادي الزمالك، أن مصطفى ‏فتحي تعرض لكدمة في الفخذ عقب مباراة الفريق أمام الانتاج الحربي ‏بمنافسات الدوري الممتاز مضيفا اصابة فتحي عبارة عن ‏كدمة في الفخذ نتيجة التحام قوي مع أحد لاعبي الانتاج".‏

وأكمل:"حازم إمام تعافى من الاصابة وتأكدنا من سلامته، والثنائي ‏فرجاني ساسي وشيكابالا اقترب من العودة من جديد والتعافي من ‏الاصابة".‏