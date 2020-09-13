شكرا لقرائتكم أمير عبدالعزيز: نسعى لحسم المركز الثاني في الدوري قبل مواجهة الرجاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال أمير عبدالعزيز، مدرب فريق الكرة بنادي الزمالك، إن الفريق يعاني بشدة من ضغط المباريات وكم الاصابات التي ضربت صفوف الفريق بسبب تلاحم المنافسات.
وأضاف عبدالعزيز في تصريحات لقناة نادي الزمالك:"أشركنا أحمد سيد زيزو لقدرته على عمل المساندة الدفاعية مع طارق حامد".
وواصل: "نريد حسم المركز الثاني في الدوري قبل مباراة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري الأبطال من أجل اراحة اللاعبين".
وأتم تصريحاته مؤكدً أن الزمالك حسم ثلاث نقاط ثمينة للغاية في مشواره نحو حسم المركز الثاني وضمان المشاركة في دوري الأبطال بالنسخة الجارية.
وزاد المدرب العام فى الزمالك قائلا نلعب فى ظروف صعبة بسبب ضغط المباريات واصابات كثيرة ونلعب مباراة كل 3 ايام مباراة ونحاول الاستفادة من جميع اللاعبين المتوفرين لدينا خلال الوقت الحالى,.
وتابع نفكر مع كارتيرون على توظيف اللاعبين لسد العجز والغيابات ، وحاولنا استغلال امام عاشور واسلام جابر دفاعيا وهجوميا ، ونحاول حسم الوصافة قبل مواجهة الرجاء ونعمل على قدر الامكانيات ، وهدفنا هو الفوز دورى ابطال افريقيا.
وكشف أمير عبدالعزيز، مدرب فريق الكرة بنادي الزمالك، أن مصطفى فتحي تعرض لكدمة في الفخذ عقب مباراة الفريق أمام الانتاج الحربي بمنافسات الدوري الممتاز مضيفا اصابة فتحي عبارة عن كدمة في الفخذ نتيجة التحام قوي مع أحد لاعبي الانتاج".
وأكمل:"حازم إمام تعافى من الاصابة وتأكدنا من سلامته، والثنائي فرجاني ساسي وشيكابالا اقترب من العودة من جديد والتعافي من الاصابة".
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