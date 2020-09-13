شكرا لقرائتكم كارتيرون: اعترف بفقدان نقاط سهلة أمام سموحة والاتحاد.. وتأجيل أفريقيا مفيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك أن المباراة كانت صعبة وتحديداً في الفترة الأخيرة مؤكداً أن اللاعبين كانوا مهلكين بدنيًا لكن هذا لا يجعلنا ننسى قتالية اللاعبين وأدائهم في المواجهة وتحقيقهم الفوز.

أضاف كارتيرون خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "نمتلك 4 حراس أقوياء على المستوى القاري ولا يوجد لدينا خطط لقيادة أي منهم مباريات دوري أبطال أفريقيا".

تابع: "لاعبو الزمالك أبطال خاضوا 11 مباراة في 37 يوماً نحن أكثر فريق خاض هذا العدد من المباريات في هذا التوقيت القصير".

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وقال كارتيرون: "لاعبو الزمالك لم تمتلكهم الأنانية أمام الإنتاج الحربي مثلما حدث في المباريات السابقة أمام سموحة".

وأعترف كارتيرون بالتفريط في النقاط بسهولة امام الاتحاد وسموحة بالوقت القاتل لكن يعود ذلك لقلة التركيز والجهد البدني الواقع على اللاعبين

وشدد مدرب الزمالك أن الفريق هو الوحيد الذي لم يطلب تأجيل مباريات دوري أبطال أفريقيا من الكاف لذلك أشكر الفرق الثلاثة لحاجتنا الى الوقت الكافي حاليا لإعداد اللاعبين بالشكل الأمثل

واختتم كارتيرون تصريحاته قائلاً: "بطولة افريقيا تفقد مذاقها بتأجيل مبارياتها بسبب تفكير اللاعبين في الانتقالات وكلما تأجيل تتعقد الأمور وكنت أرى اختيار مكان آمن لخوض مباريات دوري ابطال أفريقيا".