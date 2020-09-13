شكرا لقرائتكم فرج عامر يصرف مكافأة فوز للاعبى سموحة بعد التعادل مع الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل صرف فرج عامر رئيس نادى سموحة، مكافأة تعادل الفريق السكندرى مع الزمالك قبل مواجهة الجونة والمقرر لها الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين بمسابقة الدورى لتحفيز اللاعبين قبل المواجهة المرتقبة، بل وقام رئيس سموحه بصرفها كمكافأة فوز تقديرا منه على المستوى الكبير الذى ظهر عليه اللاعبون بعدما عادوا بريمونتادا بعد تأخرهم فى النتيجة بثلاثة أهداف مقابل هدف، ونجحوا فى العودة فى اخر خمس دقائق بتحقيق التعادل بثلاثة أهداف لمثلهم .

وقام فرج عامر، رئيس نادى سموحة، على الاجتماع بالجهاز الفنى للفريق بقيادة أحمد سامى للاطمئنان على استعدادات الفريق لمواجهة الجونة، ونشر عامر، عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، صورا من الجلسة التى عقدها مع الجهاز الفنى، وذلك استعداداً لمواجهة الجونة الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

وكان رئيس نادى سموحة قد علق على تعادل فريقه أمام الزمالك بثلاثة أهداف لكل فريق، الخميس الماضي، وكتب عامر عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، "بهذه المناسبة سموحة كان له بنالتى مؤكد فى الشوط الثانى من مباراته مع الزمالك، وللأسف الحكم لم يرها وأيضا حكم الڤار لم يلفت نظر الحكم إليها ومخرج المباراة لم يلفت الأنظار إليها، البنا هو واحد من أفضل وأنزه الحكام فى مصر وأفريقيا بلا جدال، ولكن للأسف دة حصل".

من جهته عقد أحمد سامى المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى سموحة جلسة خاصة مع ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق السكندرى لمناقشة العديد من الأمور التى كانت سببا فى تراجع مستواه الفنى خلال الفترة الأخيرة مما أثر بالسلب على مستوى الفريق ككل فى مباريات الدورى العام خاصة بعد رفض احترافه فى الدورى البرتغالى، ويسعى مدرب سموحة إلى الإستفادة من القدرات الفنية والبدنية العالية التى يتمتع بها اللاعب وجعلته من أهم صانعى اللعب فى الدورى المصرى هذا الموسم .

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يذكر أن ناصر ماهر نجح فى صناعة الهدفين الثانى والثالث لفريقه فى لقاء الزمالك الاخير والذى استطاع فيه الفريق السكندرى من تحويل خسارته بثلاثة أهداف مقابل هدف إلى التعادل بثلاثة أهداف لمثلهم فى الخمس دقائق الأخيرة من عمر اللقاء .

فى الوقت نفسه استقر أحمد سامى على إعادة تأهيل اللاعبين نفسيا من خلال جلسات منفردة مع العناصر التى غابت عن المباريات طوال الفترة الأخيرة لأسباب متعددة ما بين الإصابة والاستبعاد الفنى من أجل إعادة ترتيب الأوراق مرة آخرى داخل سموحة، واتفق المدير الفنى مع جهازه المعاون على وضع برنامج تأهيلى خاص لعدد من اللاعبين وعلى رأسهم محمود عزت والسيد فريد ومحمد الترهونى لرفع معدل اللياقة البدنية والاستفادة منهم فى المبايات المقبلة للفريق.