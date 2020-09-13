شكرا لقرائتكم مصطفى فتحى: الحمد لله إن مباراة الرجاء اتأجلت عشان الاصابات وضغط المباريات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مصطفى فتحى، نجم نادى الزمالك، الحمد لله إن بطولة إفريقيا ومواجهة الرجاء المغربي فى نصف نهائى دوري ابطال افريقيا اتأجلت عشان احنا عندنا إصابة بعد كل ماتش بسبب ضغط الماتشات .

وأضاف في تصريحات خاصة فى الاستديو التحليل لقناة الزمالك، لعبنا 11 ماتشا في 37 يوما وهذا غير طبيعي وصعب جدا لجميع اللاعبين.

وتابع مباراة الانتاج صعبة وكل لاعب عمل اللى عليه والتوفيق من ربنا ، والسبب وجود تكتل دفاعى غير طبيعيى ولجأنا إلى الحركة كثيرا للوصول الى المرمى معتبرا ان الزمالك خسر نقطتين امام سموحة .

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ويري مصطفى فتحي، نجم فريق الكرة بنادي الزمالك، أن تأجيل نصف ‏نهائي دوري أبطال أفريقيا أمر يصب في مصلحة الفريق الأبيض مضيفا :"نعاني من عدة إصابات ومن ‏إحهاد حاد، فالفريق خاض 11 مباراة في 37 يوماً وأراه أمراً غير ‏طبيعياً".‏

وواصل:"التأجيل في صالح الزمالك كي يتسريح الفريق من ضغط ‏المباريات ويعود جميع المصابين، والتتويج بدوري الأبطال هو هدفنا".‏