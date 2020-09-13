شكرا لقرائتكم محمد مصيلحى يجتمع طلعت يوسف واللاعبين قبل مواجهة الأهلى غدا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجتمع اليوم محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى ومجلسه بفريق الكرة بكامل هيئته من جهاز فنى ولاعبين بقيادة طلعت يوسف بمعسكر الفريق ببرج العرب استعداداً لمواجهة الأهلى غداً الإثنين فى إطار مباريات الأسبوع السابع والعشرون لمسابقة الدورى الممتاز، والذى سيقام على إستاد برج العرب فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً .

وطالب رئيس النادى اللاعبين باستعادة العروض القوية والعودة مجدداً للانتصارات والأداء المتميز الذى قدمه فريق الكرة منذ بداية الموسم والذى لاقى استحسان جماهير الثغر العاشق لفريقها، كما طالب رئيس النادى الفريق بأن تكون مباراة الغد أمام الأهلى بداية لعودة الروح وقوة الأداء التى كانت تُميز هذه المجموعة من اللاعبين منذ انطلاق المسابقة هذا الموسم .

وأكد محمد مصيلحى أن الفريق والجهاز الفنى دائما ما يلقى الدعم والمساندة الدائمة من الجماهير كعادة جماهير زعيم الثغر دائماً بالوقوف خلف فريقها، ولابد أن يكون ذلك دافعاً لهم من أجل إسعاد الجماهير وتحقيق آمالهم وأمال مجلس الإدارة والقيادة الفنية للفريق، والسعى لتحقيق مركز يليق بمكانة نادى الاتحاد السكندرى .