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ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباراة الزمالك ضد الإنتاج الحربي

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جدة - عمرو شويل ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباراة الزمالك ضد الإنتاج الحربي
 

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباراة الزمالك ضد الإنتاج الحربي حيث واصل عبد الله السعيد نجم بيراميدز تصدره لقائمة الهدافين برصيد 16 هدفا يليه محمد شريف لاعب الأهلى المعار إلى إنبي برصيد 10 أهداف.

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباراة الزمالك ضد الإنتاج الحربي

 

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباراة الزمالك ضد الإنتاج الحربي
 

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباراة الزمالك ضد الإنتاج الحربي حيث حقق فريق الزمالك الفوز علي نظيره الإنتاج الحربي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 27 للدورى.

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ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباراة الزمالك ضد الإنتاج الحربي

 

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباراة الزمالك ضد الإنتاج الحربي
 

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباراة الزمالك ضد الإنتاج الحربي حيث أحرز هدف اللقاء الوحيد مصطفى محمد في الدقيقة 63 من عمر المباراة ليرتفع رصيد الزمالك للنقطة 55 في المركز الثانى بجدول الترتيب بعدما لعب 27 مباراة فاز فى 16 وتعادل فى 7 وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبوه 37هدفاً وتلقت شباكه 20 هدفاً، علماً بأنه سيتم خصم ثلاث نقاط من الفارس الأبيض بنهاية الموسم بعد عدم حضوره لمباراة القمة مع الاهلى في الدور الأول للمسابقة.

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباراة الزمالك ضد الإنتاج الحربي

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباراة الزمالك ضد الإنتاج الحربي
 

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباراة الزمالك ضد الإنتاج الحربي وفى المقابل، الإنتاج الحربى يتجمد رصيده عند 30 نقطة بعدما لعب 26 مباراة فاز في 7 وتعادل في 9 وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبوه 22 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً ومازالت لديه مباراة مؤجلة مع نادى مصر.

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباراة الزمالك ضد الإنتاج الحربي
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