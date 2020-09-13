شكرا لقرائتكم حسين الشحات يواصل التأهيل فى معسكر الأهلى بالإسكندرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل حسين الشحات نجم هجوم الأهلي، تأدية برنامجه التأهيلى على هامش معسكر فريقه المقام حالياً فى برج العرب استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندرى المرتقبة المقرر اقامتها غداً الاثنين والتى تأتى ضمن مباريات الجولة 26 من بطولة الدورى العام، ووافق السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى على انضمام حسين الشحات نجم هجوم الفريق لمعسكر الفريق فى برج العرب بعد مواجهة الإسماعيلى الماضية خاصة بعد اتخاذ الجهاز الفنى قراراً بالاستمرار فى الإسكندرية استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندرى المقرر اقامتها غداً الاثنين على ملعب برج العرب بالإسكندرية والتى تأتى ضمن مباريات الجولة الـ26 من بطولة الدورى العام.

وأجرى حسين الشحات جراحة الفتاق مؤخراً الأمر الذى تسبب فى استبعاده من تدريبات ومباريات الفريق قبل أن يمنح الجهاز الطبى الضوء الأخضر لعودته بعد مواجهة الاتحاد السكندرى إلا أن اللاعب أكد على جاهزيته للمشاركة فى التدريبات وطلب من فايلر الانضمام لمعسكر الاسكندرية وهو الأمر الذى وافق عليه الجهاز الفنى للأهلي.

من ناحية أخرى، يعقد محمود الخطيب، رئيس الأهلى، اجتماعاً من لجنة التخطيط للكرة بالنادى خلال الأيام القليلة المقبلة، لمناقشة عدة أمور مهمة خاصة بفريق الكرة، وفى مقدمتها تعديل وتمديد عقود بعض لاعبى الفريق، أبرزهم عمرو السولية، وكذلك حسم مصير الصفقة الأجنبية المُقرر أن يُبرمها النادى الصيف الجارى، حيث يدرس النادى حالياً الاستغناء عن لاعب أجنبى بخلاف الأنجولى جيرالدو من أجل ضم أجنبى جديد، ويُفاضل مسئولو النادى بين المغربى وليد أزارو والنيجيرى جونيور أجاى للاستغناء عن أحدهما من أجل ضم الأجنبى الجديد.