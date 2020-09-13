شكرا لقرائتكم مختار مختار: لعبنا بأداء متوازن والزمالك استغل الفرصة الوحيدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مختار مختار، المدير الفنى للإنتاج الحربى، أن فريقه يمر بظروف صعبة ومع ذلك قدم أداء جيد أمام الزمالك، فى المباراة التى جمعت الفريقان مساء اليوم، الأحد، على ستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، بهدف دون رد، أحرزه مصطفى محمد، مضيفا:"لعبنا بأداء متوازن طوال المباراة، الشوط الثانى طمعنا فى المباراة وأهدرنا فرص ولكن الزمالك فريق كبير ونجح فى استغلال الفرصة التى أتيحت له وسجل منها هدف المباراة".

فيما قال مختار مختار فى المؤتمر الصحفى للقاء:"أرى أن الهدف الذى دخل مرمانا هو خطأ لنا فى البداية ولكن سوء تقدير من الحكم أو لم يراها لا أعلم وكنا أقرب للفوز فى الشوط الثاني، لم أشغل نفسى باإهداء الدورى للأهلى بالفوز اليوم فأنا فقط كنت أريد النقاط أكثر من الأهلى والأهلى عليه أن يخدم نفسه، ولم أتحدث عن هذا أنا أركز فى فريقى فقط".

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وعن تغييراته خلال لقاء الزمالك قال مختار:"استبدال باسم مرسى لأنه يعانى من سوء توفيق ونزول محمد رجب كان موفق خاصة فى الكرات العرضية التى يتميز بها".

وبعد فوز الزمالك على الإنتاج الحربى، يحتل الأبيض المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 55 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة حقق خلالها الفوز فى 16 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى 4 مباريات، فيما سجل 37 هدفًا واستقبلت شباكه 20 هدفًا، إلا أن الأبيض اعتبر مهزومًا بنتيجة 2 / 0 اعتباريًا لعدم حضوره مباراة القمة أمام الأهلى فى الدور الأول من المسابقة ليتقرر خصم منه 3 نقاط إضافية بنهاية الموسم الجاري، طبقًا لقواعد المسابقة.

وأصبح الأهلى فى حاجة للفوزعلى الاتحاد السكندرى بأى نتيجة غدًا الإثنين، فى المواجهة المقرر إقامتها بينهما على ستاد برج العرب بالإسكندرية، والتى تأتى ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، لحسم لقب الدورى العام رسميًا.