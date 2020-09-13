شكرا لقرائتكم نتيجة مباراة الزمالك ضد الإنتاج الحربي اليوم في الدوري المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نتيجة مباراة الزمالك ضد الإنتاج الحربي اليوم في الدوري المصري

حقق فريق الزمالك الفوز علي نظيره الإنتاج الحربي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 27 للدورى. Advertisements

نتيجة مباراة الزمالك ضد الإنتاج الحربي اليوم في الدوري المصري نتيجة مباراة الزمالك ضد الإنتاج الحربي اليوم في الدوري المصري حيث أحرز هدف اللقاء الوحيد مصطفى محمد في الدقيقة 63 من عمر المباراة ليرتفع رصيد الزمالك للنقطة 55 في المركز الثانى بجدول الترتيب بعدما لعب 27 مباراة فاز فى 16 وتعادل فى 7 وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبوه 37هدفاً وتلقت شباكه 20 هدفاً، علماً بأنه سيتم خصم ثلاث نقاط من الفارس الأبيض بنهاية الموسم بعد عدم حضوره لمباراة القمة مع الاهلى في الدور الأول للمسابقة.

نتيجة مباراة الزمالك ضد الإنتاج الحربي اليوم في الدوري المصري نتيجة مباراة الزمالك ضد الإنتاج الحربي اليوم في الدوري المصري حيث فى المقابل، الإنتاج الحربى يتجمد رصيده عند 30 نقطة بعدما لعب 26 مباراة فاز في 7 وتعادل في 9 وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبوه 22 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً ومازالت لديه مباراة مؤجلة مع نادى مصر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نتيجة مباراة الزمالك ضد الإنتاج الحربي اليوم في الدوري المصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.