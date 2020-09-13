شكرا لقرائتكم مدرب حراس الزمالك يوضح سبب عدم إجراء أبوجبل عمليات الإحماء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عمرو عبدالسلام ن مدرب حراس مرمى فريق نادي الزمالك، أن ‏مستوى الحراس الأربعة للفريق الأبيض على أعلى مستوى فني.‏

وعن سبب الدفع بمحمود جنش في مباراة الزمالك والانتاج قال عبدالسلام ‏في تصريحات لقناة الزمالك:" كارتيرون يختار الوقت المناسب للدفع ‏بجميع الحراس، لمن يتدرب بشكل أفضل".‏

وعن عدم اجراء محمد أبوجبل عمليات الاحماء قبل انطلاق مباراة الزمالك ‏والانتاج:" هذا هو أسلوبي، أطلب قيام الحارس الأساسي فقط بالاحماء ‏من أجل المزيد من التركيز للحارس الذي سيشارك".‏

وأوضح: "قمت بالاتفاق مع كارتيرون على هذا الأمر منذ قدومي لمنصب ‏مدرب حراس مرمى الزمالك"‏

وكشف عمرو عبد السلام , مدرب حراس الزمالك ، عن حقيقة أزمة محمد أبو جبل حارس مرمي الزمالك و الأنباء التي انتشرت بشأن رفضه القيام بعمليات الاحماء مع محمود جنش قبل مباراة اليوم امام الإنتاج الحربي اعتراضا علي جلوسه احتياطيا،

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وكانت انباء انتشرت مؤخرا عن رفض أبو جبل خوض الاحماء مع جنش بعد وضعه على دكة البدلاء في مباراة الإنتاج الحربي التي انتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف.

وقال عمرو عبد السلام , مدرب حراس الزمالك في تصريحات خاصة فى الاستديو التحليل لقناة الزمالك اسلوبى فى الاحماء يعتمد على تسخين حارس مرمى واحد فقط وهو الحارس الاساسي فى المباراة والجميع يعلم ذلك بما فيهم كارتيرون، مضيفا تعليمات الاحماء والتسخين قبل المباريات أمنحها للحارس الأساسي فقط بالتسخين لضمان التركيز وان يستفيد الحارس بفترة ما قبل المباراة كاملة.

وأضاف مدرب حراس الزمالك نقوم بعملية تدوير بين حراس الزمالك الاربعة ليكونوا جاهزين لمباراة الرجاء المغربي ، والددفع بمحمود جنش اليوم جاء فى وقت مناسب لانه يتدرب بشكل جيد وهدفنا تجهيز الحراس الاربعة لبطولة دوري ابطال افريقيا .

وهنئ عبد السلام جنش مؤكدا أنه لديه إصرار بعد اصابة كبيرة وحوافز لعودته مثلما كان سعيد بمستواهم الاربعة