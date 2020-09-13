شكرا لقرائتكم محمد أبو جبل يكشف حقيقة رفضه الإحماء قبل مواجهة الإنتاج الحربى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك، حقيقة الأنباء التى انتشرت بشأن رفضه القيام بعمليات الاحماء مع محمود جنش قبل مباراة اليوم امام الإنتاج الحربى، اعتراضا على جلوسه احتياطيا.

وقال محمد أبو جبل فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن تعليمات الاحماء والتسخين قبل المباريات التى منحها عمرو عبد السلام مدرب الحراس لهم أن يقوم الحارس الأساسى فقط بالتسخين لضمان التركيز وان يستفيد الحارس بفترة ما قبل المباراة كاملة.

وكانت أنباء انتشرت مؤخرا عن رفض أبو جبل خوض الاحماء مع جنش بعد وضعه على دكة البدلاء فى مباراة الإنتاج الحربى التى انتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف.

من ناحية أخرى تأكد غياب المغربى محمد أوناجم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك عن مباراة فريقه المقبلة أمام أسوان فى الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدورى والتى لم يتحدد موعدها بعد بسبب الإيقاف.

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وحصل اللاعب على بطاقة صفراء ثالثة فى مباراة الفريق الأبيض أمام الانتاج الحربى فى الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدورى والتى انتهت بفوز الزمالك بهدف دون رد.

ومن المقرر أن يقوم الجهاز الفنى بتجهيز البديل له فى الفترة الحالية لتعويض غيابه فى اللقاء المقبل

نجح فريق الكرة الأول بنادى الزمالك فى تحقيق الفوز على نظيره الإنتاج الحربى بهدف نظيف فى المباراة التى جمعتهما اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 27 للدورى، أحرز هدف اللقاء الوحيد مصطفى محمد فى الدقيقة 63 من عمر المباراة ليرتفع رصيد الزمالك للنقطة 55 فى المركز الثانى بجدول الترتيب بعدما لعب 27 مباراة فاز فى 16 وتعادل فى 7 وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبوه 37هدفاً وتلقت شباكه 20 هدفاً، علماً بأنه سيتم خصم ثلاث نقاط من الفارس الأبيض بنهاية الموسم بعد عدم حضوره لمباراة القمة مع الأهلى فى الدور الأول للمسابقة.