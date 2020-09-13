شكرا لقرائتكم لاعبو الأهلى يحتفلون بعيد ميلاد السويسرى فايلر الـ44 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتفل لاعبو النادى الأهلى بعيد ميلاد السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الموافق اليوم الأحد على هامش معسكر الفريق فى برج العرب قبل مواجهة الاتحاد السكندرى المرتقبة المقرر اقامتها غداً الاثنين والتى تأتى ضمن مباريات الجولة 26 من بطولة الدورى العام، ويحتفل فايلر بعيد ميلاده الـ44 قبل ساعات من مواجهة الاتحاد السكندرى، التى يضمن الفوز بها تتويج الأهلى بطلا للدورى، وهو الأمر الذى يدفع نجوم القلعة الحمراء لتقديم هدية عيد الميلاد لمدربهم الشاب بالاحتفال بالتتويج بالدورى الأول فى تاريخه مع الأهلى.

وأكد مسئولو اتحاد الكرة للأهلى أنه يحتاج لنقطتين فقط من أجل حسم بطولة الدورى رسميًا وليس 3 نقاط، لأن فى حالة التساوى مع الزمالك فى عدد النقاط ستميل كفة المواجهات المباشرة لصالح الأحمر الذى فاز اعتبارياً بهدفين دون رد ثم خسر بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الدور الثانى، وتنص لائحة لجنة المسابقات على أنه فى حال تساوى نتيجة مباراتى الذهاب والإياب فى فارق الأهداف يتم احتساب الهدف الذى سجله الفريق خارج ميدانه بهدفين، وبذلك فى حال تعادل الزمالك مع الإنتاج الحربى فى المباراة المقبلة بينهما يُتوج الأهلى رسميًا بالدوري، ذلك لأن أقصى عدد من النقاط سيصل له الزمالك خلال الموسم الحالى هو 71 نقطة وهو نفس عدد نقاط الأهلى حاليًا.

ويتربع الأهلى على عرش صدارة أندية الدورى برصيد 71 نقطة بعدما لعب 26 مباراة حقق الفوز فى 23 لقاء وتعادل مرتين وخسر مرة واحدة وكانت أمام الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف فيما سجل لاعبوه 63 هدفاً وتلقت شباكه ثمانية أهداف كأقوى دفاع وهجوم فى المسابقة

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وتعاقدت إدارة النادى الأهلى مع رينيه فايلر يوم 31 أغسطس 2019، بعقد مدته سنة واحدة، وقامت بتمديد تعاقده عاماً أخر فى يونيو الماضى، وقاد المدرب السويسرى المارد الأحمر فى 39 مباراة فاز فى 31 لقاء وتعادل فى 6 وخسر مباراتين واحدة فى دورى الابطال الافريقى أمام النجم الساحلى التونسى والثانية أمام الزمالك فى الدورى خلال أغسطس الماضى.

فايلر قاد الأهلى للفوز بكأس السوبر المصرى 2018 بهزيمة الزمالك 2/3 فى ملعب برج العرب بالاسكندرية، قبل أن يخسر بفارق ركلات الجزاء الترجيحية 3/4 أمام الزمالك فى نسخة كأس السوبر المصرى 2019 التى أقيمت فى الإمارات، واستطاع الترشح إلى نصف نهائى دورى ابطال افريقيا على حساب صنداونز الجنوب أفريقى ليضرب موعداً مع الوداد المغربى، بالإضافة لإقترابه من حسم لقب الدورى لصالح المارد الأحمر للمرة الخامسة على التوالى والثانية والأربعين فى تاريخ الأهلى محققاً سلسلة من الأرقام القياسية وقبل نهاية المسابقة بأسابيع طويلة .