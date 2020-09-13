رين وليل وموناكو تنتزع الصدارة

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر





باريس: انتزعت فرق رين وليل وموناكو الصدارة بفوز الاول على مضيفه نيم 4-2 والثاني على ضيفه متز 1-صفر والثالث على ضيفه نانت 2-1 الاحد في المرحلة الثالثة من بطولة فرنسا لكرة القدم.

وحققت الأندية الثلاثة فوزها الثاني على التوالي مقابل تعادل في المرحلة الافتتاحية، فرفع كل منها رصيده إلى سبع نقاط مستغلين خسارة نيس المتصدر السابق أمام مضيفه مونبلييه 1-3.

ويتفوق رين وليل وموناكو بفارق نقطة واحدة على نيس وسانت اتيان الفائز على ستراسبورغ 2-صفر السبت في ثاني مباراة له هذا الموسم.

في المباراة الاولى، بكر رين، ثالث الموسم الماضي، بالتسجيل وتحديدا في الدقيقة 12 عبر مهاجمه الغيني الأصل سيرو غيراسي بتسديدة قوية بيسراه من خارج المنطقة اثر تمريرة من البرازيلي رافينيا، لكن نيم أدرك التعادل بواسطة الدولي الباراغوياني الأرجنتيني الأصل أندريس كوباس في الدقيقة 36 بالطريقة ذاتها من تسديدة قوية بيسراه من خارج المنطقة.

ولم تدم فرحة أصحاب الأرض سوى ثلاث دقائق حيث منح غيراسي التقدم مجددا لرين بتسديدة بيمناه من مسافة قريبة اثر تمريرة من فلافيان تاي (39).

وأدرك الجزائري زين الدين فرحات التعادل لنيم مطلع الشوط الثاني عندما تلقى كرة داخل المنطقة من النروجي بيرجر ميلينغ فسددها بيسراه داخل المرمى(55)، لكن المدافع الدولي المغربي نايف أكرد، الوافد هذا الصيف من ديجون، سجل الهدف الثالث لرين في الدقيقة 72 بتسديدة بيسراه من مسافة قريبة اثر تمريرة من بنجامان بوريغو.

وعزز بوريغو بالهدف الرابع من هجمة مرتدة في الدقيقة السابعة الاخيرة من الوقت بدل الضائع بتسديدة قوية بيمناه من داخل المنطقة اثر تمريرة من رومان دل كاستيو.

وفي الثانية، يدين ليل، رابع الموسم الماضي، بفوزه إلى مهاجمه البرازيلي لويس أراوجو الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 88 بتسديدة بيسراه من داخل المنطقة اثر تمريرة من الكرواتي دوماغوي براداريتش.

وفي الثالثة، منح السنغالي سفيان ديوب التقدم لموناكو في الدقيقة الخامسة بتسديدة قوية من مسافة قريبة، ورد الضيوف مطلع الثاني عبر لودوفيك بلاس بتسديدة بيسراه من داخل المنطقة اثر تمريرة من الغاني الاصل دينيس ابياه(61)، لكنهم لم ينعموا به سوى أربع دقائق حيث أعاد الهولندي الأصل فيليم غوبيلس التقدم لفريق الإمارة بمتابعته من مسافة قريبة تمريرة النيجيري هنري اونييكورو.

Advertisements

- لنس يتابع صحوته -

وتابع لنس، العائد حديثا الى دوري الاضواء، صحوته وحقق فوزه الثاني على التوالي عندما تغلب على مضيفه لوريان 3-2.

وكان لوريان البادئ بالتسجيل بواسطة النمسوي أدريان غربيتش، ورد لنس بثلاثية تناوب على تسجيلها الكونغولي الديموقراطي غايل كاكوتا (31 من ركلة جزاء) والارجنتيني فاكوندو ميدينا (34) والكاميروني كنيبي غاناغو (63)، قبل أن يسجل يوان ويسا الهدف الثاني للوريان (90+3 من ركلة جزاء).

وبعد خسارته امام نيس 1-2 في المرحلة الاولى، أكد لنس استعادته للتوازن واستحقاقه للفوز على باريس سان جرمان حامل اللقب 1-صفر الخميس في مباراة مؤجلة من المرحلة الثانية، فرفع رصيده الى ست نقاط في المركز الخامس بفارق الاهداف خلف سانت إتيان ونيس، وأمام أنجيه الفائز على ضيفه رينس بهدف وحيد سجله الكاميروني ستيفان باهوكن في الدقيقة 55.

وعوض باهوكن إهداره لركلة جزاء في الدقيقة 44.

وأكمل الفريقان المباراة بعشرة لاعبين اثر طرد مدافع رينس البلجيكي ووت فايس (42) ومدافع أنجيه رومان توماس (60).

وحقق بريست فوزه الاول هذا الموسم بعد خسارتين متتاليتين عندما تغلب على مضيفه ديجون بهدفين نظيفين سجلهما رومان بيرو (42) وإرفين كاردونا (90+5).

وفض بريست شراكة المركز الأخير مع ديجون وستراسبورغ اللذين خسرا في المراحل الثلاث الأولى، فارتقى الى المركز الخامس عشر.

وتختتم المرحلة مساء بكلاسيكو باريس سان جرمان حامل اللقب ومرسيليا وصيفه.