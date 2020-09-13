جنش ينقذ مرمى الزمالك من انفراد باسم مرسى فى لقاء الإنتاج.. فيديو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنقذ محمود جنش، حارس الزمالك، المقامة بينهما حاليا، باستاد القاهرة الدولى في افتتاح منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، والتى يديرها تحكيمياً أمين عمر، ودخل الزمالك هذا اللقاء وفي رصيده 52 نقطة يحتل بها المركز الثاني بعد أن خاض 26 مباراة فاز في 15 وتعادل في 7 وخسر 4 وسجل 36 هدفاً مقابل 20 في شباكه بينما يتواجد الإنتاج الحربى في المركز التاسع برصيد 30 نقطة من 25 مباراة تفوق في 7 وتعادل في 9 وخسر مثلها وأحرز 22 هدفاً وتلقت شباك الفريق 27 هدفاً. وبدأ الزمالك المباراة بالتشكيل التالى: حراسة المرمى: محمود جنش. خط الدفاع: أحمد عيد ومحمود علاء ومحمود الونش وإسلام جابر. خط الوسط: طارق حامد وإمام عاشور ومصطفى فتحى وأحمد زيزو ومحمد أوناجم. خط الهجوم: مصطفى محمد. ويتواجد على مقاعد بدلاء الزمالك كل من محمد أبو جبل وحاتم سكر ومحمد عبد الغني ومحمد حسام بيسو وكريم بامبو وسيف فاروق جعفر وحسام أشرف وأسامة فيصل وعمر السعيد، ويفتقد الزمالك لجهود كلا من فرجانى ساسى ويوسف أوباما وأشرف بن شرقى وحازم إمام والكونغولى كابونجو كاسونجو وشيكابالا ومحمد عبد الشافى للإصابة.































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