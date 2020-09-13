شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يعلن غياب 4 لاعبين عن مواجهة المقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أكرم عبد العزيز رئيس الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى أن الثلاثى محمد هاشم ومحمد صادق وأحمد أيمن سيستمر غيابهم فى مواجهة المقاولون العرب بسبب الإصابة. وأضاف طبيب الدراويش :”محمد صادق وأحمد أيمن اكتمل شفائهما لكنهما فى مرحلة التجهيز”. واستكمل :”محمد هاشم يحتاج لبضعة أيام إضافية قبل اكتمال شفائه والمشاركة بالتدريبات الجماعية بشكل طبيعى”. وخاض الثلاثى تدريبات تأهيلية على هامش مران اليوم وذلك تحت إشراف ناصر هريدى عضو الجهاز الطبى. يغيب أسامة إبراهيم ظهير أيمن الإسماعيلى عن مواجهة المقاولون العرب بسبب الإيقاف. وحصل ظهير الفريق على الانذار الثالث خلال مشاركته بمباراة الأهلى بالجولة الماضية ليتأكد غيابه عن مواجهة أبناء العم وذلك حسب اللائحة المنظمة للمسابقة المحلية. ويستضيف الدراويش المقاولون العرب مساء الثلاثاء المقبل باستاد الإسماعيلية ، فى إطار منافسات الجولة الــ27 ببطولة الدورى الممتاز.

وشهد مران الإسماعيلى تخصيص تدريبات منفردة للناميبى “بنسون شيلونجو” مهاجم الفريق على هامش المران الرئيسى مساء اليوم. ويستضيف الدراويش منافسه المقاولون العرب يوم الخميس المقبل باستاد الإسماعيلية ، لحساب الأسبوع الــ27 بمسابقة الدورى المحلى. ويحرص مدرب الدراويش على تحفيز لاعبيه من أجل استعادة تألقهم بشكل لافت للنظر. فى سياق متصل ، تواجد ثلاثة ناشئين جدد أحمد عبد الوهاب مواليد 2002 وعبدالله السعيد مواليد 2001 وابراهيم حسن مواليد 2000.

وأعلن محمد حمص مدرب الإسماعيلى، استقالته من منصبه، اعتراضًا على تهميش دوره بالجهاز الفنى الجديد، وهو ما سبق ونشره ”الخليج 365”، حيث قال حمص عبر حسابه الشخصى على انستجرام: "أعلن إعتذارى عن استكمال مهمتى مع الجهاز الفنى لنادى الإسماعيلى الجديد، قبل التعاقد تم الإتفاق معى على بعض المهام والمسئوليات والصلاحيات، ولكن الأن بعد التعاقد مع مستر ريكاريدو ومدرب الأحمال و أحمد العجوز، أصبح ليس لدى دور بالجهاز ولا أستطيع تقديم شئ بالوقت الحالى.