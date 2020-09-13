شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الأهلى اليوم الأحد 13/ 9/ 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الأهلى، اليوم، الأحد، الموافق 13/ 9/ 2020 العديد من الأحداث الهامة، جاء فى مقدمتها، اللاعبون يحتفلون بعيد ميلاد فايلر في برج العرب، وتقارير مغربية تكشف عن قيمة عرض الأهلى لضم أيوب الكعبى، وحسين الشحات يؤدي "برنامج تأهيلي" في معسكر الأهلي ببرج العرب، كما أن عمرو السولية خارج الحسابات أمام الاتحاد السكندرى.

لاعبو الأهلي يحتفلون بعيد ميلاد فايلر في برج العرب

احتفل لاعبو النادي الأهلي بعيد ميلاد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الموافق اليوم الأحد على هامش معسكر الفريق في برج العرب قبل مواجهة الاتحاد السكندري المرتقبة المقرر اقامتها غداً الاثنين والتي تأتي ضمن مباريات الجولة 26 من بطولة الدوري العام، ويحتفل فايلر بعيد ميلاده الـ44 قبل ساعات من مواجهة الاتحاد السكندرى، التى يضمن الفوز بها تتويج الأهلى بطلا للدورى، وهو الأمر الذى يدفع نجوم القلعة الحمراء لتقديم هدية عيد الميلاد لمدربهم الشاب بالاحتفال بالتتويج بالدوري الأول في تاريخه مع الأهلى.

تقارير مغربية تكشف عن قيمة عرض الأهلى لضم أيوب الكعبى

كشفت تقارير صحفية مغربية، عن العرض الذى تقدم به النادى الأهلى، من أجل الحصول على خدماته الهداف الدولى المغربى أيوب الكعبى، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، بعد فسخ اللاعب عقده مؤخرا مع فريق هيبى فورتشن الصينى، ووفقا لموقع " le 360 سبورت" المغربي، فإن النادى الأهلى، تقدم بعرض قيمته مليونى دولار، من أجل الحصول على خدمات أيوب الكعبى، خلال الميركاتو الصيفى الجارى، وأضاف الموقع المغربى، أن عرض النادى الأهلى يعد الأبرز، الذى وصل للمهاجم الدولى المغربى، للحصول على خدماته، ولكن لن يدرس الكعبى جميع العروض المقترحة من جانب الأندية المتهمة، قبل اتخاذ قراره النهائي.

حسين الشحات يؤدي "برنامج تأهيلي" في معسكر الأهلي ببرج العرب

يؤدي حسين الشحات نجم هجوم الأهلي برنامج تأهيلي على هامش معسكر فريقه المقام حالياً في برج العرب استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندري المرتقبة المقرر اقامتها غداً الاثنين والتي تأتي ضمن مباريات الجولة 26 من بطولة الدوري العام، ووافق السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي على انضمام حسين الشحات نجم هجوم الفريق لمعسكر الفريق في برج العرب بعد مواجهة الإسماعيلي الماضية خاصة بعد اتخاذ الجهاز الفني قراراً بالاستمرار في الإسكندرية استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر اقامتها غداً الاثنين على ملعب برج العرب بالإسكندرية والتي تأتي ضمن مباريات الجولة الـ26 من بطولة الدوري العام.

طلعت يوسف يلجأ لعناصر الخبرة لمواجهة الأهلى بالدورى

رفض طلعت يوسف المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الإتحاد السكندرى المغامرة والدفع بالعناصر الشابة أمام الأهلى غدا فى المباراة المقرر لها الثامنة والنصف مساء على ملعب برج العرب ضمن مباريات الأسبوع الـ 27 خوفا من الهزيمة وأملا فى تحقيق نتيجة إيجابية تعين الفريق على العودة لطريق الإنتصارات من جديد بعد التعادل المفاجئ الذى حققه الجولة الماضية أمام نادى مصر بهدفين لمثليهما بالرغم من خوض الأخير الشوط الثانى كاملا ناقص لاعب بعد حصول أحد لاعبيه على البطاقة الحمراء نهاية الشوط الأول.

92 %من قراء الخليج 365 يتوقعون حسم الأهلى للقب الدورى غدا

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تتوقع 92 % من قراء الخليج 365 حسم الأهلي للدورى رسمياً فى المباراتين المقبلتين، بينما قال 8% من القراء لم يحسم الأهلى الدورى في المبارتين المقبلتين. خضع محمود متولى مدافع الاهلى لجلسات علاج طبيعى وتأهيل تحت اشراف علاء شاكر أخصائي تأهيل المنتخب الوطنى السابق، عقب اجراءه جراحة الرباط الصليبى مؤخرا، حيث يؤدى حاليا متولى برنامج تأهيلى بالتنسيق مع الجهاز الطبي في الأهلى بقيادة خالد محمود ، وأجرى الدكتور خالد محمود طبيب الأهلى اتصالاً خلال الساعات الماضية بمدافع الفريق محمود متولى للاطمئنان عليه ومعرفة حالته بعد إجراء جراحة الرباط الصليبى مؤخراً بالقاهرة، واطمأن طبيب الأهلى على حالة اللاعب المعنوية والصحية بعد الجراحة، وناقش الدكتور خالد محمود مع الللاعب موعد وخطة العودة للملاعب والبرامج التدريبية التى سيؤديها خلال الأشهر الماضية حتى يعود للتدريبات الجماعية وهو ما يستغرق فترة لن تقل عن تسع أشهر. صور.. محمود متولى يخضع لجلسات تأهيل إضافية

الأهلي يستفسر من فايلر عن مصير عروض عمار حمدى

استفسر مسئولو النادى الأهلى من السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، عن موقفه بشأن العروض التى تلقاها عمار حمدى لاعب الفريق المُعار لنادى طلائع الجيش حتى نهاية الموسم الجارى، حيث تلقى اللاعب مؤخراً عدة عروض من أندية محلية وخاريجة، أبرزها من إحدى أندية الدورى التركى.

عماد النحاس يرفض عرضا بثلاثة أضعاف راتبه ويؤكد: لن أرحل إلا لتدريب الأهلى

كشف المهندس محمد عادل، المشرف العام على الكرة بنادى المقاولون العرب، أن مدرب الفريق عماد النحاس تلقى عرضاً مغرياً بثلاثة أضعاف راتبه مع ذئاب الجبل ورفضه، وأبلغنا أنه لن يرحل سوى لتدريب الأهلى. وقال محمد عادل فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع الإعلامى سيف زاهر عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "المقاولون مدد تعاقده مع عماد النحاس لمدة موسم آخر، ولكن تعاقد عماد النحاس معنا مثل أى تعاقد مع مدرب يتواجد فيه شرط جزائى يمنح المدرب فرصة دفع الشرط الجزائى والرحيل فى أى وقت، ولكننا نثق أنه لن يفعلها فلقد كان المحاسب الخاص بالنادى يخطئ فى وضع مكافأته ومع ذلك لم يتحدث أو يبلغنا أنه يحصل على أقل من حقه ".

عمرو السولية خارج حسابات الأهلي أمام الاتحاد السكندري

استقر السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، على استبعاد عمرو السولية لاعب الفريق من قائمة مباراة الاتحاد السكندرى المقرر لها الثامنة والنصف مساء غد، الاثنين، باستاد برج العرب بالإسكندرية فى الجولة الـ27 من بطولة الدورى الممتاز، بسبب عدم تماثل اللاعب بشكل تام من الإصابة التى تعرض لها فى مباراة المصرى قبل أسبوعين تقريباً، وكانت عبارة عن شد فى العضلة الأمامية حرمته من آخر ثلاث مباريات للفريق أمام دجلة وحرس الحدود والإسماعيلى.

طائرة الأهلي تستلم درع الدوري بعد مواجهة الزمالك غداً