شكرا لقرائتكم خبر عن نادي "بروسيا مصر" يشارك في دوري الدرجة الثانية للكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن نادي بروسيا مصر تكوين فريق للكرة النسائية من أجل المشاركة في دوري الدرجة الثانية بداية من الموسم القادم لأول مرة في تاريخ النادي وتم اخطار اتحاد الكرة بعد الجلسة التي جمعت سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية بالجبلاية مع مسئولو النادي.

وقامت الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة والمشرف علي الكرة النسائية بتلبية دعوة محمود خميس رئيس النادي بزيارة للفريق و جهازه الفني بقيادة ايمن سالم مدير الكرة وسيد مصباح المشرف علي الفريق وهشام عبد الرؤوف المدير الفني .

وحرصت عبد الحق علي متابعة المباراة الودية التي جمعت فريق بروسيا مع فريق منتخب السويس بقيادة عمرو عبد الرازق المدير الفني والذي يشارك أيضا لأول مرة في دوري الدرجة الثانية للكرة النسائية .

واشادت عبد الحق بمستوي الفريقين وأبدت سعادتها بانتشار اللعبة وتوسيع قاعدة المشاركة والبحث عن المواهب من اجل رفع مستوي المنتخبات الوطنية في جميع الأعمار ضمن خطة تطوير وانتشار الكرة النسائية .