شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو عبد السلام: كارتيرون يختار الوقت المناسب لمشاركة ‏أى حارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عمرو عبد السلام ن مدرب حراس مرمى فريق نادي الزمالك، أن ‏مستوى الحراس الأربعة للفريق الأبيض على أعلى مستوى فني، وعن سبب الدفع بمحمود جنش في مباراة الزمالك والانتاج قال عبدالسلام ‏في تصريحات لقناة الزمالك:" كارتيرون يختار الوقت المناسب للدفع ‏بجميع الحراس ".‏

وعن عدم اجراء محمد أبو جبل عمليات الاحماء قبل انطلاق مباراة الزمالك ‏والانتاج:" هذا هو أسلوبي، أطلب قيام الحارس الأساسي فقط بالاحماء ‏من أجل المزيد من التركيز للحارس الذي سيشارك"، وأوضح:"قمت بالاتفاق مع كارتيرون على هذا الأمر منذ قدومي لمنصب ‏مدرب حراس مرمى الزمالك"‏

فيما كشف محمد أبو جبل حارس مرمي الزمالك حقيقة الأنباء التي انتشرت بشأن رفضه القيام بعمليات الاحماء مع محمود جنش قبل مباراة اليوم امام الإنتاج الحربي اعتراضا علي جلوسه احتياطيا، وقال محمد أبو جبل في تصريح خاص لـ " الخليج 365 " ان تعليمات الاحماء والتسخين قبل المباريات التي منحها عمرو عبد السلام مدرب الحراس لهم ان يقوم الحارس الأساسي فقط بالتسخين لضمان التركيز وان يستفيد الحارس بفترة ما قبل المباراة كاملة.

وكانت انباء انتشرت مؤخرا عن رفض أبو جبل خوض الاحماء مع جنش بعد وضعه على دكة البدلاء في مباراة الإنتاج الحربي التي انتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف.

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من ناحية أخرى تأكد غياب المغربي محمد أوناجم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن مباراة فريقه المقبلة أمام أسوان في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري والتي لم يتحدد موعدها بعد بسبب الإيقاف.

وحصل اللاعب على بطاقة صفراء ثالثة في مباراة الفريق الأبيض أمام الانتاج الحربي في الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري والتي انتهت بفوز الزمالك بهدف دون رد.

ومن المقرر أن يقوم الجهاز الفني بتجهيز البديل له في الفترة الحالية لتعويض غيابه في اللقاء المقبل