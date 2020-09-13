مجلس الاتحاد السكندرى يجتمع بفريق الكرة و الجهاز الفنى قبل مواجهة الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع اليوم محمد مصيلحى رئيس نادى الإتحاد السكندرى و مجلسه بفريق الكرة بكامل هيئته من جهاز فنى ولاعبين بقيادة طلعت يوسف بمعسكر الفريق ببرج العرب استعداداً لمواجهة الأهلى غداً الإثنين في إطار مباريات الأسبوع السابع و العشرون لمسابقة الدوري الممتاز ، والذى سيقام على إستاد برج العرب فى تمام الساعة الثامنة و النصف مساءً .
و طالب رئيس النادى اللاعبين بإستعادة العروض القوية و العودة مجدداً للإنتصارات و الأداء المتميز الذى قدمه فريق الكرة منذ بداية الموسم و الذى لاقى استحسان جماهير الثغر العاشق لفريقها ، كما طالب رئيس النادى الفريق بأن تكون مباراة الغد أمام الأهلى بداية لعودة الروح و قوة الأداء التي كانت تُميز هذه المجموعة من اللاعبين منذ إنطلاق المسابقة هذا الموسم .
و أكد محمد مصيلحى أن الفريق و الجهاز الفني دائما ما يلقى الدعم و المساندة الدائمة من الجماهير كعادة جماهير زعيم الثغر دائماً بالوقوف خلف فريقها ، و لابد أن يكون ذلك دافعاً لهم من أجل إسعاد الجماهير و تحقيق آمالهم و أمال مجلس الإدارة و القيادة الفنية للفريق ، و السعي لتحقيق مركز يليق بمكانة نادى الاتحاد السكندرى .
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