شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 13/9/2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسلت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب ، خطاباً إلى اللجنة الخماسية المكلفة لإدارة اتحاد الكرة ، تفيد فيه بعض الملاحظات على الخطاب المرسل من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم

اتحاد الكرة يقرر إقامة مباريات الأسابيع الـ3 الأخيرة في توقيت واحد

قررت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة إقامة مباريات الأسابيع الثلاثة الأخيرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز في توقيت واحد إعمالاً بمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية وتحديدا التي تنافس على الهبوط و الأندية التي تنافس على المربع الذهبي ، بعد أن أقترب النادي الأهلي من حسم لقب الدوري ويحتاج لـ3 نقاط للتتويج باللقب في مباراته المقبلة أمام الاتحاد السكندري بالجولة الـ27 للدوري.

مجلس الاتحاد يدعم اللاعبين بالمعسكر قبل مواجهة الأهلى

يعقد مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى، برئاسة محمد مصيلحى، وبكامل هيئته، جلسة مع الجهاز الفنى واللاعبين بمعسكر الفريق ببرج العرب لدعمهم وحثهم على العودة من جديد للعروض القوية التى قدمها الفريق فى بداية الموسم وتقديم كل ما لديهم من جهد خلال المرحلة المقبلة لإسعاد جماهير زعيم الثغر الوفية.

"تخطيط" الأهلى تجتمع مع فايلر عقب حسم بطولة الدورى

تناقش لجنة التخطيط للكرة بالاهلي عدة ملفات هامة مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق في أجتماع مُرتقب سيتم عقده عقب حسم بطولة الدوري بشكل رسمي ، حيث ترغب اللجنة في الإنتهاء من عدة أمور خاصة بفريق الكرة يأتي في مقدمتها تدعيمات الفريق خلال ميركاتو الصيف وكذلك ملف المُعارين وموقفهم من العودة للقلعة الحمراء بجانب الراحلين عن الفريق والصفقة الأجنبية المُقرر عقدها في الصيف الجاري ، وسيتحدد موعد الأجتماع المرتقب بين لجنة التخطيط والمدرب السويسري في غضون اليومين المقبلين بعد حسم بطولة الدوري رسمياً.

وليد أزارو يصل القاهرة الأربعاء المقبل للانتظام فى تدريبات الأهلي

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يصل المغربى وليد أزارو، مهاجم الأهلى، إلى القاهرة نهاية الأسبوع الجارى وتحديداً الأربعاء المقبل للانتظام فى تدريبات الفريق لحين حسم مصيره مع القلعة الحمراء، سواء بالبقاء مع الفريق خلال الموسم المقبل أو انتقاله لأى نادٍ آخر، ويعود اللاعب بعد انتهاء إعارته مع نادى الاتفاق السعودى الذى رحل له فى يناير الماضى لمدة أشهر، لكن اللاعب لم يستكمل الإعارة مع النادى السعودى بعد عودة النشاط الرياضى عقب توقفها عدة أشهر بسبب "جائحة" أوربا وتوجه لمسقط رأسه فى المغرب طوال الفترة الماضية قبل أن يتفق مع الأهلى على الحضور للقاهرة الأربعاء المقبل للانتظام فى التدريبات وحسم صيره.

وادى دجلة يحصل على توقيع كريم عبد الجواد بطل اسكواش الأهلى

حصل نادى وادى دجلة على توقيع كريم عبد الجواد لاعب الاسكواش بالنادى الأهلى والمصنف الثالث عالمياً لرجال الاسكواش، ومن المقرر الإعلان عن الصفقة بشكل رسمى خلال ساعات. عبد الجواد بدأ مسيرته فى نادى الجزيرة قبل الانضمام إلى القلعة الحمراء، ثم الرحيل إلى وادى دجلة، ووصل عبد الجواد فى وقت سابق إلى التصنيف الأول عالمياً عقب حصوله على بطولة العالم فى عام 2016، حيث يعد اللاعب من أبرز نجوم اللعبة.

اتحاد الكرة يسلم درع الدورى للأهلي فى المباراة الأخيرة أو باحتفالية خاصة