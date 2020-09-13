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مختار مختار يعلن خطأ الحكم فى هدف الزمالك ويرفض إهداء الدورى للأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مختار مختار، المدير الفنى للإنتاج الحربى، إن فريقه يمر بظروف صعبة ومع ذلك قدم أداء جيد أمام الزمالك، فى المباراة التى جمعت الفريقان مساء اليوم، الأحد، على ستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، بهدف دون رد، أحرزه مصطفى محمد، مضيفا:"لعبنا بأداء متوازن طوال المباراة، الشوط الثاني طمعنا في المباراة وأهدرنا فرص ولكن الزمالك فريق كبير ونجح في استغلال الفرصة التي أتيحت له وسجل منها هدف المباراة".

 

فيما قال مختار مختار فى المؤتمر الصحفى للقاء:"أرى أن الهدف الذي دخل مرمانا هو خطأ لنا في البداية ولكن سوء تقدير من الحكم أو لم يراها لا أعلم وكنا أقرب للفوز في الشوط الثاني، لم أشغل نفسي باإهداء الدوري للأهلي بالفوز اليوم فأنا فقط كنت أريد النقاط أكثر من الاهلي والأهلى عليه أن يخدم نفسه، ولم أتحدث عن هذا أنا أركز في فريقي فقط".

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وعن تغييراته خلال لقاء الزمالك قال مختار:"استبدال باسم مرسي لأنه يعاني من سوء توفيق ونزول محمد رجب كان موفق خاصة في الكرات العرضية التي يتميز بها".

وبعد فوز الزمالك على الإنتاج الحربى، يحتل الأبيض المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 55 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة حقق خلالها الفوز فى 16 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى 4 مباريات، فيما سجل 37 هدفًا واستقبلت شباكه 20 هدفًا، إلا أن الأبيض اعتبر مهزومًا بنتيجة 2 / 0 اعتباريًا لعدم حضوره مباراة القمة أمام الأهلى فى الدور الأول من المسابقة ليتقرر خصم منه 3 نقاط إضافية بنهاية الموسم الجاري، طبقًا لقواعد المسابقة.

وأصبح الأهلى فى حاجة للفوزعلى الاتحاد السكندرى بأى نتيجة غدًا الإثنين، فى المواجهة المقرر إقامتها بينهما على ستاد برج العرب بالإسكندرية، والتى تأتى ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، لحسم لقب الدورى العام رسميًا.

 

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