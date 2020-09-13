شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة في لايف الخليج 365 : البلايلي يشترط ضعف راتب معلول مرتين وموقف مالانجو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانة أن النجم الجزائري يوسف البلايلي مهاجم الأهلي السعودي يشترط الحصول على ٣ ملايين دولار سنويا للانضمام للأهلي المصري بداية من الموسم الجديد ،وهو الرقم الذي يمثل ضعف الراتب السنوي للتونسي علي معلول مرتين، حيث يعد الأخير هو صاحب اعلي راتب داخل فريق الأهلي بحصوله علي مليون دولار سنويا.

وأكد شبانة في تليفزيون الخليج 365 أن ادارة الأهلي في الوقت الحالي تحاول الوصول لاتفاق مادي مع البلايلي ومحاولة اقناعه بتخفيض راتبه مع منحه بعض الامتيازات التعويضية في التعاقد في الوقت الذي تخوض ادارة الأهلي في نفس الوقت مفاوضات مكثفة مع الأهلي السعودي لشراء عقد اللاعب في ظل وجود رغبة من النادي السعودي في بيع عقد البلايلي بنهاية الموسم الجاري.

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وأضاف شبانة في تليفزيون الخليج 365 أن إدارة الأهلي طلبت فرصة اخري لمشاهدة الكونغولي مالانجو مهاجم الرجاء المغربي قبل حسم صفقة ضمه، وذلك من خلال مشاهدته فيما تبقي من مباريات بطولة دوري ابطال افريقيا، خاصة وان هناك جدل فيما يخص مستواه الفني ومدي اضافة اللاعب لخط هجوم الأهلي حال انضمامه من عدمه.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.