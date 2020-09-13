شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر عباس : المسئولية بين الحكم والفار الأبرز في لقاء الزمالك والإنتاج الحربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الزمالك * الإنتاج الحربي

المسابقة : الجولة الـ 27 بالدوري العام المصرى

الملعب : إستاد القاهرة

نتيجة المباراة :هدف مقابل لاشئ لصالح الزمالك

حكم المباراة : أمين عمر

المساعد الأول : محمد عبدالمجيد

المساعد الثاني : سامي هلهل

الحكم الرابع : محمد الشرقاوي

حكام الVAR : محمد أحمد عباس ، صبري إبراهيم

ميزان التقييم لطاقم الحكام :

حكم المباراة : أمين عمر

القرارات الفنية والسيطرة علي المباراة : تطبيق جيد ومفهوم رائع في توزيع المهام والمسئولية بين حكم المباراه وحكم الفيديو المساعد نتيجة الفهم والتطبيق الصحيح لبروتوكول الVAR وعدم التدخل في الحالات التقديرية لحكم المباراة ، وكانت أهم حالات المباراة في الدقائق 48 ، 54 ، 61 من الشوط الثاني ففي الحالة الأولي قرار صحيح من الحكم بأستمرار اللعب لايوجد مخالفة من لاعب الأنتاج محمود البدري ضد لاعب الزمالك مصطفي فتحي وسقوط بدون مخالفة داخل منطقة الجزاء ، وفي الحالة الثانيه سقوط من لاعب الأنتاج باسم مرسي في محاولة للحصول علي ركلة جزاء بداعي مسك من محمود علاء الحكم قريب جدا ويشير بأستمرار اللعب والقرار صحيح وكان من الممكن أن يشهر الحكم البطاقة الصفراء للتمثيل ، وفي الحالة الأخيرة يدخل زيزو منطقه جزاء الأنتاج ويسقط نتيجة الاحتكاك البدني مع مدافعي الأنتاج والحكم قريب ويشير بأستمرار اللعب وتقدير صحيح لعدم وجود المخالفة . لم يتدخل ال VAR في الحالات الثلاث طبقا للفهم والتطبيق الجيد لبروتوكول ال VAR وتعاون أكثر من رائع بين جميع اعضاء طاقم التحكيم .

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تطبيق مبدأ اتاحه الفرصة : سمح الحكم بأستمرار اللعب في الدقيقة 50 لصالح الأنتاج ثم عاد واحتسب المخالفة وفي الدقيقة 70 سمح بأستمرار اللعب لصالح الزمالك وتطبيق جيد لمبدأ اتاحه الفرصة .

عنصر اللياقة البدنية والتمركز : لياقة بدنية جيدة وأستخدام جيد لعنصري التحمل العام وتحمل السرعة بالأضافة إلي التحرك السريع ومتابعة اللعب في الدقائق 24 ، 54 ، 62 خاصة في الحالات القريبة من مناطق الجزاء بأستثناء الدقيقة 29 وتمركز خاطئ نتيجة التواجد في مسار اللعب وكان يجب علي الحكم توقع اللعب والخروج سريعا من محيط اللعب .

العقوبات الأنضباطية والبطاقات : أنذر الحكم كلا من امام عاشور ، اوناجم من الزمالك ، في الدقائق 64، 90 نتيجة اللعب بتهور وتعطيل أستئناف اللعب وعدم خروج لاعب الزمالك اوناجم من المنطقة الأقرب في عملية الأستبدال .

تقييم الحكمان المساعدان :

المساعد الأول : تعاون في احتساب المخالفات القريبة في الدقيقة 59 بتقدير صحيح . وفي الدقيقة 60 قرار صحيح بأستمرار اللعب وحالة من حالات التسلل الصعبة .

المساعد الثاني : أشار علي حالات التسلل في الدقيقة 7 ، وأشار بأستمرار اللعب في الدقيقة 28 لصالح الزمالك في تقدير صحيح .

الحكم الرابع : تعاون مع طاقم التحكيم طبقا للقانون

حكام الVAR: لم يتدخل ال VAR نتيجة الفهم الجيد والصحيح .