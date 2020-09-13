شكرا لقرائتكم خبر عن الحسينى سمير لاعب أسوان يخضع لجراحة ناجحة فى الرباط الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى اللاعب الحسينى سمير الظهير الأيسر و كابتن فريق أسوان جراحة الرباط الصليبى بنجاح بعد إصابته بقطع كامل فى الرباط الصليبى خلال مباراة أسوان وسموحة بالجولة 25 الأسبوع الماضى، وكان مجلس إدارة نادى أسوان قد أسرع بإتمام كافة الإجراءات المالية والإدارية وحجز الطبيب والمستشفى ليتمكن اللاعب من إجراء الجراحة فى أسرع وقت ممكن بمتابعة وإشراف الدكتور محمد عبد الغفار رئيس الجهاز الطبى للفريق الأول.

من جانبه كشف الدكتور محمد عبد الغفار، رئيس الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، أن مصطفى البدرى لاعب أبناء الجنوب بات جاهزاً للمشاركة مع الفريق فى المباراة المرتقبة لأبناء الجنوب أمام طنطا، والمقرر إقامتها غداً ضمن منافسات الجولة 27 من عمر مسابقة الدورى العام على ملعب اتحاد الشرطة، وذلك عقب شفائه من الإصابة التى أبعدته عن مباراة الإنتاج الحربى فى الجولة الماضية، بينما يستمر غياب فادى فريد عن مباراة الغد بسبب معاناته من آلام فى الركبة نتيجة إصابته بالتهاب فى الأوتار.

من ناحية أخرى، يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، بقيادة أحمد كشرى مدرب الفريق، استعداداته، اليوم الأحد، لمواجهة نظيره طنطا، ويطمح أبناء كشرى فى مواصلة مسيرة الانتصارات والعروض القوية التى بدأت عقب استئناف النشاط الرياضى، حيث استطاع فريق أسوان أن ينتزع ثلاث نقاط ثمينة بالجولة الماضية بعد الفوز على الانتاج الحربى بهدفين نظيفين.

Advertisements

ويستعيد أسوان خدمات سولمون منساه لاعب الفريق خلال المباراة المرتقبة لأبناء الجنوب أمام طنطا، وذلك بعد انتهاء عقوبة الإيقاف التى كانت موقعة على اللاعب بسبب تعرضه للطرد فى مباراة سموحة بالجولة قبل الماضية، بينما يستمرغياب محمد عبد المجيد مهاجم الفريق، والذى يخضع لعقوبة الإيقاف لمدة مباراتين بسبب تلقيه البطاقة الحمراء مباشرة فى مباراة سموحة أيضاً، وكان أسوان قد تقدم للجبلاية بالتماس لتخفيف عقوبة اللاعب.

وانتزع فريق أسوان ثلاث نقاط ثمينة بالجولة 26 من عمر مسابقة الدورى العام، عندما فاز على الانتاج الحربى بثنائية نظيفة سجلها محمد إسماعيل لاعب أبناء الجنوب.

ويحتل أسوان المركز الـ 12 فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 28 نقطة، بعد خوض 26 مباراة حيث فاز أسوان فى 6 مباريات وتعادلوا فى 10 أخرى وخسروا مثلهم، وسجل لاعبو أسوان 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 39 آخرين.