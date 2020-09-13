شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد يتقدم للزمالك أمام الإنتاج الحربى 1 / 0 فى الدقيقة 63.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز مصطفى محمد، مهاجم الزمالك، الهدف لفريقه أمام الإنتاج الحربى، فى الدقيقة 63 من عمر مباراة الفريقان، المقامة حاليا علي استاد القاهرة الدولى، ضمن مباريات الجولة الـ 27 للدورى لتصبح النتيجة 1/0 للزمالك، فى المباراة التى يديرها تحكيمياً أمين عمر، ودخل الزمالك هذا اللقاء وفي رصيده 52 نقطة يحتل بها المركز الثاني بعد أن خاض 26 مباراة فاز في 15 وتعادل في 7 وخسر 4 وسجل 36 هدفاً مقابل 20 في شباكه بينما يتواجد الإنتاج الحربى في المركز التاسع برصيد 30 نقطة من 25 مباراة تفوق في 7 وتعادل في 9 وخسر مثلها وأحرز 22 هدفاً وتلقت شباك الفريق 27 هدفاً.

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل يضم كل من :

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: أحمد عيد ومحمود علاء ومحمود الونش وإسلام جابر.

خط الوسط: طارق حامد وإمام عاشور ومصطفى فتحى وأحمد زيزو ومحمد أوناجم.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

ويتواجد على مقاعد بدلاء الزمالك كل من محمد أبو جبل وحاتم سكر ومحمد عبد الغني ومحمد حسام بيسو وكريم بامبو وسيف فاروق جعفر وحسام أشرف وأسامة فيصل وعمر السعيد، ويفتقد الزمالك لجهود كلا من فرجانى ساسى ويوسف أوباما وأشرف بن شرقى وحازم إمام والكونغولى كابونجو كاسونجو وشيكابالا ومحمد عبد الشافى للإصابة.

فيما بدأ الإنتاج الحربي المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: عامر عامر.

خط الدفاع: أحمد شديد ومحمود البدرى وأحمد صابر ومحمد شوقى غريب.

خط الوسط: محمد بازوكا وأحمد دويدار وعبد الرحمن شيكا وكريم لا لا.

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خط الهجوم: محمد فييرا وباسم مرسى.

ويحتل الزمالك المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى برصيد 52 نقطة بعدما لعب 26 مباراة فاز فى 15 وتعادل فى 7 وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبوه 36 هدفاً وتلقت شباكه 20 هدفاً، علماً بأنه سيتم خصم ثلاث نقاط من الفارس الأبيض بنهاية الموسم بعد عدم حضوره لمباراة القمة مع الاهلى في الدور الأول للمسابقة.

وفى المقابل، الإنتاج الحربى يسكن المركز العاشر بترتيب جدول الدوري برصيد 30 نقطة بعدما لعب 25 مباراة فاز في 7 وتعادل في 9 وخسر 9 مواجهات وسجل لاعبوه 22 هدفاً وتلقت شباكه 27 هدفاً ومازالت لديه مباراة مؤجلة مع نادى مصر.

وتعادل الزمالك في الجولة الماضية امام سموحة بنتيجة 3/3 في مباراة هي الأفضل منذ عودة النشاط عقب التوقف الطويل بسبب فيروس كورونا، وأهدر النقطة التاسعة فى 10 مباريات خاضها بعد استئناف الدورى، فى حين خسر الإنتاج الحربى أمام أسوان (0 – 2) فى الجولة 26 وهى الخسارة الخامسة فى 8 مباريات لعبها الفريق بعد عودة النشاط.

وألتقى الفريقين قبل مباراة اليوم في 16 مباراة فى مسابقة الدورى منذ تأهل الإنتاج للممتاز قبل 11 سنة، الأرقام تعطى تفوق للزمالك بـ 9 انتصارات و24 هدفاً مقابل فوزين و14 هدفاً للإنتاج و5 تعادلات آخرها بدون أهداف فى الجولة العاشرة بالموسم الحالى.



















