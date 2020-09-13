شكرا لقرائتكم خبر عن 60 دقيقة .. الزمالك والإنتاج الحربى 0/0 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازال التعادل السلبى يخيم على لقاء الزمالك والإنتاج الحربى بعد مرور 60 دقيقة في المباراة المقامة بينهما بإستاد القاهرة ضمن فاعليات الجولة الـ27 للدورى ، ولم تسنح اى فرص حقيقية على مرمى الفريقين باستثناء كرات قليلة ومجهودات فردية من جانب مصطفى فتحى صانع ألعاب الفريق الأبيض الذى حاول بناء بعض الهجمات قابلها دفاع قوى من لاعبى الإنتاج الحربى الذين شنوا بعض الهجمات المرتدة التي مثلت خطورة بعض الشئ على محمود جنش حارس مرمى الزمالك ، وفى الدقيقة تسنح اخطر فرص المباراة للعجلات الحربية من عرضية متقنة للإيفوارى محمد فييرا من الناحية اليسرى يقابلها باسم مرسى بجانب القائم الأيمن لجنش .

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل يضم كل من :

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: أحمد عيد ومحمود علاء ومحمود الونش وإسلام جابر.

خط الوسط: طارق حامد وإمام عاشور ومصطفى فتحى وأحمد زيزو ومحمد أوناجم.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

ويتواجد على مقاعد بدلاء الزمالك كل من محمد أبو جبل وحاتم سكر ومحمد عبد الغني ومحمد حسام بيسو وكريم بامبو وسيف فاروق جعفر وحسام أشرف وأسامة فيصل وعمر السعيد، ويفتقد الزمالك لجهود كلا من فرجانى ساسى ويوسف أوباما وأشرف بن شرقى وحازم إمام والكونغولى كابونجو كاسونجو وشيكابالا ومحمد عبد الشافى للإصابة.

فيما بدأ الإنتاج الحربي المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: عامر عامر.

خط الدفاع: أحمد شديد ومحمود البدرى وأحمد صابر ومحمد شوقى غريب.

خط الوسط: محمد بازوكا وأحمد دويدار وعبد الرحمن شيكا وكريم لا لا.

خط الهجوم: محمد فييرا وباسم مرسى.

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ويحتل الزمالك المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى برصيد 52 نقطة بعدما لعب 26 مباراة فاز فى 15 وتعادل فى 7 وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبوه 36 هدفاً وتلقت شباكه 20 هدفاً، علماً بأنه سيتم خصم ثلاث نقاط من الفارس الأبيض بنهاية الموسم بعد عدم حضوره لمباراة القمة مع الاهلى في الدور الأول للمسابقة.

وفى المقابل، الإنتاج الحربى يسكن المركز العاشر بترتيب جدول الدوري برصيد 30 نقطة بعدما لعب 25 مباراة فاز في 7 وتعادل في 9 وخسر 9 مواجهات وسجل لاعبوه 22 هدفاً وتلقت شباكه 27 هدفاً ومازالت لديه مباراة مؤجلة مع نادى مصر.

وتعادل الزمالك في الجولة الماضية امام سموحة بنتيجة 3/3 في مباراة هي الأفضل منذ عودة النشاط عقب التوقف الطويل بسبب فيروس كورونا، وأهدر النقطة التاسعة فى 10 مباريات خاضها بعد استئناف الدورى، فى حين خسر الإنتاج الحربى أمام أسوان (0 – 2) فى الجولة 26 وهى الخسارة الخامسة فى 8 مباريات لعبها الفريق بعد عودة النشاط.

وألتقى الفريقين قبل مباراة اليوم في 16 مباراة فى مسابقة الدورى منذ تأهل الإنتاج للممتاز قبل 11 سنة، الأرقام تعطى تفوق للزمالك بـ 9 انتصارات و24 هدفاً مقابل فوزين و14 هدفاً للإنتاج و5 تعادلات آخرها بدون أهداف فى الجولة العاشرة بالموسم الحالى.











































