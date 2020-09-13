شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يصرف مكافأة التعادل أمام الزمالك تحفيزا للاعبين قبل مواجهة الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص فرج عامر رئيس نادى سموحة على صرف مكافأة تعادل الفريق السكندرى مع الزمالك قبل مواجهة الجونة والمقرر لها الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة و العشرين بمسابقة الدورى لتحفيز اللاعبين قبل المواجهة المرتقبة ، بل وقام رئيس سموحه بصرفها كمكافأة فوز تقديرا منه على المستوى الكبير الذى ظهر عليه اللاعبين بعدما عادوا بريمونتادا بعد تأخرهم فى النتيجة بثلاثة أهداف مقابل هدف ، ونجحوا فى العودة فى اخر خمس دقائق بتحقيق التعادل بثلاثة أهداف لمثلهم .

وقام فرج عامر، رئيس نادى سموحة، على الاجتماع بالجهاز الفنى للفريق بقيادة أحمد سامى للاطمئنان على استعدادات الفريق لمواجهة الجونة، ونشر عامر، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورا من الجلسة التى عقدها مع الجهاز الفنى، وذلك استعداداً لمواجهة الجونة الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان رئيس نادي سموحة قد علق على تعادل فريقه أمام الزمالك بثلاثة أهداف لكل فريق، الخميس الماضي، وكتب عامر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "بهذه المناسبة سموحة كان له بنالتى مؤكد فى الشوط الثاني من مباراته مع الزمالك، وللأسف الحكم لم يرها وأيضا حكم الڤار لم يلفت نظر الحكم إليها ومخرج المباراة لم يلفت الأنظار إليها، البنا هو واحد من أفضل وأنزه الحكام في مصر وأفريقيا بلا جدال، ولكن للأسف دة حصل".