شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 13 /9 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأحد 13 سبتمبر 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها ،ا لأولمبية المصرية ترسل ملاحظات على خطاب "فيفا" لاتحاد الكرة، عمرو السولية خارج حسابات الأهلي أمام الاتحاد السكندري .

عمرو السولية خارج حسابات الأهلي أمام الاتحاد السكندري

استقر السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، على استبعاد عمرو السولية لاعب الفريق من قائمة مباراة الاتحاد السكندرى المقرر لها الثامنة والنصف مساء غد، الاثنين، باستاد برج العرب بالإسكندرية فى الجولة الـ27 من بطولة الدورى الممتاز، بسبب عدم تماثل اللاعب بشكل تام من الإصابة التى تعرض لها فى مباراة المصرى قبل أسبوعين تقريباً، وكانت عبارة عن شد فى العضلة الأمامية حرمته من آخر ثلاث مباريات للفريق أمام دجلة وحرس الحدود والإسماعيلى.

الأولمبية المصرية ترسل ملاحظات على خطاب "فيفا" لاتحاد الكرة

أرسلت اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة المهندس هشام حطب، خطاباً إلى اللجنة الخماسية المكلفة لإدارة اتحاد الكرة تفيد فيه بعض الملاحظات على الخطاب المرسل من قبل الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا" إلى الجبلاية بشأن الانتخابات، وأكدت اللجنة الأولمبية فى خطابها أن القانون المصرى واللوائح المعتمدة تمنح للجنة الصلاحية قبل نهاية الموسم الرياضى لاعتماد قائمة تقدم من الاتحاد المصرى لكرة القدم للأندية التى لها حق المشاركة قانونيا فى الجمعية العمومية.

منتخب الشباب يتوجه إلى تونس 3 نوفمبر استعداداً لبطولة أفريقيا

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب مواليد 2001 ، على السفر إلى تونس فى الثالث من شهر نوفمبر إستعدادا للمشاركة فى التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للشباب والمقرر انطلاقها خلال الفترة من 7 إلى 28 نوفمبر المقبل ، والمؤهلة لنهائيات أمم أفريقيا للشباب التي تستضيفها موريتانيا فى شهر مارس المقبل، وقرر الجهاز الفنى لمنتخب مصر انطلاق معسكر الفريق فى الأول من شهر أكتوبر المقبل استعدادًا لمباريات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021.

عماد النحاس يرفض عرضا بثلاثة أضعاف راتبه ويؤكد: لن أرحل إلا لتدريب الأهلى

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كشف المهندس محمد عادل، المشرف العام على الكرة بنادى المقاولون العرب، أن مدرب الفريق عماد النحاس تلقى عرضاً مغرياً بثلاثة أضعاف راتبه مع ذئاب الجبل ورفضه، وأبلغنا أنه لن يرحل سوى لتدريب الأهلى. وقال محمد عادل فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع الإعلامى سيف زاهر عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "المقاولون مدد تعاقده مع عماد النحاس لمدة موسم آخر، ولكن تعاقد عماد النحاس معنا مثل أى تعاقد مع مدرب يتواجد فيه شرط جزائى يمنح المدرب فرصة دفع الشرط الجزائى والرحيل فى أى وقت، ولكننا نثق أنه لن يفعلها فلقد كان المحاسب الخاص بالنادى يخطئ فى وضع مكافأته ومع ذلك لم يتحدث أو يبلغنا أنه يحصل على أقل من حقه ".