شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات يؤدي "برنامج تأهيلي" في معسكر الأهلي ببرج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يؤدي حسين الشحات نجم هجوم الأهلي برنامج تأهيلي على هامش معسكر فريقه المقام حالياً في برج العرب استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندري المرتقبة المقرر اقامتها غداً الاثنين والتي تأتي ضمن مباريات الجولة 26 من بطولة الدوري العام، ووافق السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي على انضمام حسين الشحات نجم هجوم الفريق لمعسكر الفريق في برج العرب بعد مواجهة الإسماعيلي الماضية خاصة بعد اتخاذ الجهاز الفني قراراً بالاستمرار في الإسكندرية استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر اقامتها غداً الاثنين على ملعب برج العرب بالإسكندرية والتي تأتي ضمن مباريات الجولة الـ26 من بطولة الدوري العام.

وأجرى حسين الشحات جراحة الفتاق مؤخراً الأمر الذي تسبب في استبعاده من تدريبات ومباريات الفريق قبل أن يمنح الجهاز الطبي الضوء الأخضر لعودته بعد مواجهة الاتحاد السكندري إلا أن اللاعب أكد على جاهزيته للمشاركة في التدريبات وطلب من فايلر الانضمام لمعسكر الاسكندرية وهو الأمر الذي وافق عليه الجهاز الفني للأهلي.

من ناحية أخرى، يعقد محمود الخطيب، رئيس الأهلى، اجتماعاً من لجنة التخطيط للكرة بالنادى خلال الأيام القليلة المقبلة، لمناقشة عدة أمور مهمة خاصة بفريق الكرة، وفى مقدمتها تعديل وتمديد عقود بعض لاعبى الفريق، أبرزهم عمرو السولية، وكذلك حسم مصير الصفقة الأجنبية المُقرر أن يُبرمها النادى الصيف الجارى، حيث يدرس النادى حالياً الاستغناء عن لاعب أجنبى بخلاف الأنجولى جيرالدو من أجل ضم أجنبى جديد، ويُفاضل مسئولو النادى بين المغربى وليد أزارو والنيجيرى جونيور أجاى للاستغناء عن أحدهما من أجل ضم الأجنبى الجديد.

Advertisements