شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يؤكد حرص الدولة على خروج بطولة كأس العالم لكرة اليد بشكل لائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة: "أنجزنا صالات كأس العالم لكرة اليد خلال عامين، وهذا يعتبر إنجازا"، مضيفا أن هناك لجنة عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية 18 وزيرا مهتمة تماما بكأس العام لكرة اليد وخروجه بأكمل وجه.

وأضاف، خلال حواره عبر سكايب مع الإعلامية لبنى عسل عبر برنامجها الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، أن وجود كل هذا العدد من القيادات التنفيذية يسير مع العمل التكاملى للدولة المصرية، مضيفا أنه تلقى العديد من الإشادات الدولية على التنظيم الرائع لقرعة بطولة كأس العالم لليد.

وتابع: "إننا نحرص على خروج بطولة كأس العالم لكرة اليد بشكل لائق واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ونتابع كل ما هو جديد فيما يخص كورونا وكيف تتعامل باقى الدول مع الفعاليات الكبيرة فى ظل تفشى الفيروس".

وأوضح أن الأحداث الرياضية الكبرى من أفضل التسويق للدول المنظمة وتعد عامل جذب سياحى، مضيفا أن حفل قرعة كأس العالم لكرة اليد بسفح الأهرامات شاهده أكثر من مليار شخص حول العالم، والرئيس أكد ضرورة خروج بطولة العالم لكرة اليد بشكل يليق بمكانة مصر فى العالم.