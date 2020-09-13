شكرا لقرائتكم خبر عن مران الإسماعيلي.. تدريبات خاصة لشيلونجو وتواجد ثلاثة ناشئين جدد استعدادا للمقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مران الإسماعيلى تخصيص تدريبات منفردة للناميبى “بنسون شيلونجو” مهاجم الفريق على هامش المران الرئيسى مساء اليوم. ويستضيف الدراويش منافسه المقاولون العرب يوم الخميس المقبل باستاد الإسماعيلية ، لحساب الأسبوع الــ27 بمسابقة الدورى المحلى. ويحرص مدرب الدراويش على تحفيز لاعبيه من أجل استعادة تألقهم بشكل لافت للنظر. فى سياق متصل ، تواجد ثلاثة ناشئين جدد أحمد عبد الوهاب مواليد 2002 وعبدالله السعيد مواليد 2001 وابراهيم حسن مواليد 2000.

وأعلن محمد حمص مدرب الإسماعيلى، استقالته من منصبه، اعتراضًا على تهميش دوره بالجهاز الفنى الجديد، وهو ما سبق ونشره ”الخليج 365”، حيث قال حمص عبر حسابه الشخصى على انستجرام: "أعلن إعتذارى عن استكمال مهمتى مع الجهاز الفنى لنادى الإسماعيلى الجديد، قبل التعاقد تم الإتفاق معى على بعض المهام والمسئوليات والصلاحيات، ولكن الأن بعد التعاقد مع مستر ريكاريدو ومدرب الأحمال و أحمد العجوز، أصبح ليس لدى دور بالجهاز ولا أستطيع تقديم شئ بالوقت الحالى.

ضاف حمص: "كل الدعم للجهاز الفنى بقيادة مستر ريكاردو والكابتن أحمد العجوز، كل الدعم للاعبي النادى الإسماعيلى والخروج من هذه الكبوة الكبيرة، شكرًا لكل جماهير الإسماعيلى ولكل من ساندنى ومازال يساندنى".

وطالب البرازيلى هيرون ريكاردو المدير الفنى للنادى الإسماعيلى لاعبيه بإغلاق صفحة مباراة الاهلى التى أقيمت مساء الجمعة على ستاد برج العرب بالاسكندرية بالجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز وخسرها الدراويش بثلاثية دون رد، مطالباً إياهم بالتركيز فى مباراة ذئاب الجبل لحصد نقاطها وبداية مرحلة جديدة فى المسابقة.