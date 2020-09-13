مدرب حراس الزمالك يوضح سبب تدريب جنش المنفرد قبل لقاء الإنتاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

كشف عمرو عبد السلام، مدرب حراس مرمى فريق الزمالك، عن سبب خوض الحارس محمود جنش تدريبات الإحماء وحيدًا استعدادًا للقاء الإنتاج الحربي بالجولة الـ27 بمسابقة دوري we المصري.

وقال عبد السلام عقب مباراة الفريق عبر قناة أون تايم سبورتس:" جنش أجرى عمليات الإحماء وحيدًا لأن هذا اسلوبي منذ أن كنت في بتروجيت والمنتخبات".

وأضاف: أقوم بعمليات الإحماء لحارس واحد فقط هو الذي يشارك أساسيًا في اللقاء وهذا الأمر يكون بالاتفاق مع المدير الفني والحراس".

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وأوضح، أنه في الوقت المناسب أعطى الفرصة لأفضل حارس يتدرب، ليكون لدينا جميع الحراس في جاهزية كاملة لبطولة أفريقيا.

وتابع:" سعيد بمستوى محمود جنش بعد أن مر بظروف صعبة خلال الأشهر الماضية وتعرضه للإصابة ، لكن دائما ما كان لديه إصرار من أجل العودة".

وفاز الزمالك على الإنتاج الحربي مساء الأحد على ستاد القاهرة الدولي بهدف دون رد لمصطفى محمد ضمن مواجهات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري.