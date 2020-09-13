مختار: الحكم اخطأ في تقدير هدف الزمالك.. والأهلي عليه أن يخدم نفسه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي

أكد مختار مختار المدير الفني لنادي الانتاج الحربي، أنه لم يشغل نفسه بإهداء لقب دوري WE المصري للنادي الأهلي، مشيراً إلى أن باسم مرسي مهاجم الفريق يُعاني من سوء توفيق.

وقال مختار في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "0فريق الانتاج يمر بظروف صعبة ومع ذلك قدمنا اداء جيد أمام الزمالك، ولعبنا بأداء متوازن طوال المباراة".

وأضاف: "الشوط الثاني طمعنا في المباراة وأهدرنا فرص، ولكن الزمالك فريق كبير ونجح في استغلال الفرصة التي اتيحت له وسجل منها هدف المباراة".

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وتابع مختار: "أرى أن الهدف الذي دخل مرمانا هو خطأ لنا في البداية ولكن سوء تقدير من الحكم أو لأنه لم يراها لا أعلم، وكنا اقرب للفوز في الشوط الثاني".

وواصل: "لم اشغل نفسي باهداء الدوري للأهلي بالفوز اليوم، أريد النقاط أكثر من الأهلي، وعلى الأهلي أن يخدم نفسه، ولم اتحدث عن هذا أنا أركز في فريقي فقط".

واختتم مختار مختار تصريحاته: "استبدال باسم مرسي لأنه يعاني من سوء توفيق ونزول محمد رجب كان موفق خاصة في الكرات العرضية التي يتميز بها نادي الزمالك".