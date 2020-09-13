الزمالك يفقد خدمات أوناجم في مباراة أسوان المقبلة بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:
تأكد غياب المغربي محمد أوناجم، لاعب الزمالك، عن صفوف فريقه خلال المواجهة المقبلة بالدوري أمام فريق أسوان بالجولة الـ 28 بدوري we المصري.
ويغيب أوناجم عن مواجهة أسوان بعد حصوله على الانذار الثالث له خلال مشاركته مع الزمالك أمام الإنتاج الحربي.
وفي قت سابق حصل اوناجم على بطاقة صفراء أمام بيراميدز في نهائي الكأس، قبل أن يحصل على البطاقة الثانية خلال مواجهة طلائع الجيش بالجولة الثامنة للدوري.
وشارك أوناجم مع الزمالك في الفوز على الإنتاج الحربي بنتيجة هدف دون رد، في لقاء ضمن منافسات الجولة الـ 27 بالدوري.
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