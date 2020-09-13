سداسي هجومي في قائمة الاتحاد ضد الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام: أعلن طلعت يوسف المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، قائمة فريقه والتي تستعد لخوض مباراة الأهلي في اللقاء المقرر إقامته غدًا الإثنين ضمن حسابات الأسبوع الـ27 من مسابقة دوري we المصري. وشهدت قائمة الاتحاد استعانة طلعت يوسف بكافة أسلحته لمواجهة الأهلي من خلال ضم الثنائي المعار من الزمالك أحمد رفعت والإيفواري الشاب رزاق سيسيه، كما يتواجد أيمن غباشي ومحمد الصباحي والليبي أنيس سلتو إلى جانب خالد قمر. وجاءت قائمة الاتحاد والمكونة من 26 لاعبًا على الشكل التالي: حراسة المرمى: محمود الزنفلي - عمرو خليل - فارس السيد. خط الدفاع: السيد سالم - محمود رزق - صبري رحيل - مروان النجار - يوسف حسن - أسامة العزب - محمود شعبان - إسلام جمال - عمرو الميداني. Advertisements خط الوسط: نور السيد - خالد الغندور - عبد الغني محمد - مروان عطية - أحمد راشد - رزاق سيسه - أحمد حجي - أحمد رفعت - هشام محمد - كريم الديب - أيمن غباشي - محمد الصباحي. خط الهجوم: أنيس سلتو - خالد قمر. ويحتل الاتحاد السكندري المركز الخامس في ترتيب المسابقة برصيد 36 نقطة، في المقابل يحتل الأهلي الصدارة برصيد 71 نقطة. ويحتاج الأهلي للفوز على "زعيم الثغر" من أجل التتويج بلقب الدوري للمرة الـ42 في تاريخه.

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