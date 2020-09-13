وزير الرياضة يُجيب.. هل ستشهد بطولة كأس العالم لليد حضورا جماهيريا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي:

أكد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أنه سيتم تحديد موقف حضور الجماهير لبطولة كأس العالم لكرة اليد التي تنظمها مصر في يناير عام 2021، خلال شهر نوفمبر المقبل.

وقال صبحي في تصريحات لقناة "الحياة" الفضائية: "نقوم بتطوير صالات برج العرب والعاصمة الإدارية الجديدة وأنجزنا صالات كأس العالم لكرة اليد خلال عامين وهذا يعتبر إنجاز، هناك لجنة عليا برئاسة رئيس الوزراء وعضوية 18 وزير مهتمة بتنظيم كأس العالم لليد وإخراجه بشكل يليق بالدولة".

وأضاف: "قدرنا نستنتج أننا نستطيع تنظيم بطولة اليد، كما قمنا باستضافة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، حدث القرعة كان حدث كبير، وعدد المشاهدات تخطى المليار متابع حول العالم، وتلقينا العديد من الإشادات الدولية على التنظيم الرائع لقرعة بطولة كأس العالم لكرة اليد".

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وواصل وزير الرياضة: "كرة اليد هي الرياضة الشعبية الثانية في مصر، والتنظيم لبطولة كأس العالم مهم، ولكن استعداد المنتخب مهم أيضاً ونوفر لهم جميع الإمكانيات الممكنة".

وتابع أشرف صبحي: "يجب علينا الحرص خلال تنظيم البطولة من حيث الاجراءات الاحترازية، وتواصلنا مع الاتحاد الدولي لكرة اليد وتناقشنا مع اللجنة الطبية حول جميع الاجراءات التي سنتم باتباعها أثناء تنظيم البطولة".

واختتم وزير الرياضة تصريحاته قائلاً: "نقوم بعمل حساباتنا على عدد الحضور الذي من الممكن أن يحضر البطولة، إذا كان بسعة استيعاب من 25% حتى 50%، البطولة لا تزال في شهر يناير، ونتابع تعامل الدول مع فيروس كورونا وكيفية إقامتها للبطولات الكبرى، ويمكن تحديد موقف حضور الجمهور خلال شهر نوفمبر المقبل، حيث أن وقتها يمكن أن يكون هناك لقاح علاج لفيروس كورونا".

جدير بالذكر أن حازم خميس رئيس اللجنة الطبية لكرة اليد، قال عقب قرعة كأس العالم لكرة اليد، إنه حتى الآن غير مسموح بحضور أكثر من 30% من سعة الصالات.