تقارير: الرجاء يدرس قانونية مشاركة أحداد أمام الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

يدرس فريق الرجاء البيضاوي المغربي، قانونية مشاركة حميد أحداد ضد الزمالك في لقاء دور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وأفادت صحيفة "le 360" المغربية، أن إدارة الرجاء تدرس مدى قانونية البند الذي يتضمنه عقد المهاجم حميد أحداد والذي يلعب على سبيل الإعارة قادمًا من الزمالك.

ويتواجد في بند عقد إعارة أحداد مع الرجاء أنه ليس من حقه المشاركة في مباراة الزمالك إلا في حال دفع مقابل مادي قدره ما يقرب من 200 ألف دولار.

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وأشارت الصحيفة المغربية، إلى أن إدارة الرجاء كلفت المحامي الخاص بها لدراسة قانونية البند الذي ضمنه الزمالك في عقد إعارة مهاجمه حميد أحداد للرجاء.

وشهدت فترة إعارة أحداد مع الرجاء تألقه بعدما سجل 8 أهداف حيث يبتعد عن صاحب صدارة الهدافين بفارق ثلاثة أهداف وتحديدًا مهاجم حسنية أغاديري كريم البركاوي.

جدير بالذكر أن تقارير صحفية مغربية كشفت مؤخرًا عن اقتراب أحداد من الانتقال لصفوف لشباب المحمدية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.