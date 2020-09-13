أزمة في الزمالك؟.. جنش يخوض الإحماء وحيدًا استعدادًا للإنتاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

خاض محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى الزمالك، تدريبات الإحماء وحيدًا استعدادًا للقاء الإنتاج الحربي والذي سوف يقام على ملعب "استاد القاهرة" ضمن الجولة الافتتاحية من الأسبوع الـ27 بمسابقة دوري we المصري.

وأفاد مراسل "الخليج 365" في استاد القاهرة، الأحد، أن جنش خاض تدريبات الإحماء وحيدًا، في المقابل تواجد محمد أبو جبل في غرفة تبديل الملابس.

وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق نادي الزمالك أجرى تبديلاً في مركز حراسة المرمى من خلال الدفع بجنش بدلاً من أبو جبل والذي شارك في مباراة سموحة الأخيرة والتي انتهت بنتيجة التعادل (3-3).

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في المقابل، شارك جنش مع الزمالك خلال الموسم الحالي في مباراتين الأولى كانت أمام نادي مصر بالدور الثاني وانتهت بالتعادل السلبي، في المقابل تواجد في مباراة طلائع الجيش في لقاء حسمه الزمالك بنتيجة (1-0).

جدير بالذكر أن الزمالك يحتل الترتيب الثاني في جدول المسابقة برصيد 49 نقطة، في المقابل يحتل الإنتاج الحربي المركز التاسع برصيد 30 نقطة.