الزمالك يعبر الإنتاج الحربي بشق الأنفس ويبتعد بوصافة الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حقق فريق الزمالك فوزا صعبا مساء اليوم الأحد، بنتيجة هدف دون رد، في لقاء ضمن الجولة الـ27 من دوري we المصري على ستاد القاهرة الدولي.

وسجل مصطفى محمد هدف المباراة الوحيد للزمالك في الدقيقة 63 من عمر اللقاء.

وبتلك النتيجة، رفع الزمالك رصيده إلى 55 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الإنتاج الحربي عند 30 بالمركز التاسع.

وجاء تشكيل الزمالك على النحو التالي:

تشكيل الزمالك من:

حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم "جنش".

خط الدفاع: أحمد عيد، محمود حمدي "الونش"، محمود علاء، إسلام جابر.

خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، أحمد سيد "زيزو"، محمد أوناجم، مصطفي فتحي.

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المهاجم: مصطفي محمد

وفي الدقيقة 25 حاول المهاجم مصطفى محدم الاعتماد على نفسه داخل منطقة جزاء الانتاج الحربي، مستغلا سلاح التصويب لكن الكرة مرت اعلى العارضة.

كاد الحارس محمود "جنش" أن يكلف فريقه هدفا في الدقيقة 10، بعدما أخطأ في لعب الكرة الطولية لتذهب إلى محمد فييرا وحاول تسديدها تجاه المرمى مباشرة بينما كان التمرير لباسم مرسي يبدو خيارًا مناسبًا لكن الكرة أتت في الشباك من الخارج.

ومع حلول الدقيقة 23، قاد أوناجم هجمة خطية بعد افتكاك الكرة من عناصر الإنتاج الحربي في وسط الملعب ولعب هجمة سريعة في الدقيقة 23 لكن خلال محاولته لتمريرة أرضية عرضية تجاه مصطفى محمد استطاع محمود البدري أن يبعدها لرمية تماس.

وتألق جنش في الدقيقة 60، بعدما حرم باسم مرسي مهاجم الإنتاج الحربي من التسجيل، والذي وصلت له الكرة عرضية من فييرا لكنه سددها في يد حارس الزمالك لتخرج لركلة كنية.

وترجم الزمالك هجماته لهدف في الدقيقة 63، عن طريق المهاجم مصطفى محمد، حيث استغل كرة عرضية من الجانب الايسر لتصل لرأس محمود الونش والذي كان بدوره ان يلعبها لتصل أمام مصطفى محمد والذي سددها برأسه في الشباك.

واتيحت فرصة لعمر السعيد الذي شارك كبديل لمصطفى محمد في الدقيقة 86 بعدما استخلص الكرة من دفاع الإنتاج لكنه لعب كرة عرضية تجاه عمق منطقة الجزاء ذهبت سهلة لعامر عامر.