الإنتاج الحربي: لا نسعى للفوز على الزمالك من أجل تتويج الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

نفى خالد مهدي، مدير الكرة بنادي الإنتاج الحربي، أن يكون فريقه يهدف للفوز على الزمالك في مباراته المقبلة من أجل اهداء اللقب لفريق الأهلي.

وقال مهدي في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورتس، إن كل الفرق حاليا في موقف صعب، مشيرا إلى أن فريقه يلعب فقط لصالح النادي وليس لصالح فريق أخر.

وأضاف، أن نتائج الفريق خلال الفترة الماضية كانت غير مرضية رغم أن الأداء في كثير من المباريات كانت جيد، مؤكدا أن الفريق خسر بعض النقاط بسبب سوء التوفيق الذي صاحب الفريق.

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وأوضح، أن الإنتاج الحربي قدم مباراة قوية أمام الأهلي لكنه في النهاية لم يكتب له الفوز، لافتا أن الفريق واجهه سوء توفيق في العديد من المباريات.

وأتم:" تحدثت مع مختار مختار بعد مباراة بيراميدز واقنعته بالبقاء مع الفريق حتى نهاية الموسم، وبعدها تحسنت النتائج".

ويواجه الانتاج الحربي نظيره الزمالك، مساء اليوم الأحد ضمن الجولة الـ27 من دوري we المصري على ستاد القاهرة الدولي.